Jogo Rápido

Repórter do "Estado" ganha prêmio no Rio

Bruno Lousada recebeu, na noite de terça-feira, o Prêmio Brasil Paraolímpico de Reportagem pela matéria sobre a revelação do nadador Marcelo Collet de que seria o primeiro atleta paraolímpico a fazer a travessia do Canal da Mancha, o que veio a se confirmar depois.

PARAOLÍMPICO 2010

Jonathan Santos é eleito o atleta do ano

Jonathan Santos levou a taça de melhor atleta do Prêmio Brasil Paraolímpico - bateu 7 recordes no arremesso do peso e no lançamento do disco. A nadadora Edênia Garcia venceu no feminino.

VÔLEI FEMININO

Pinheiros conquista o bicampeonato paulista

A equipe feminina de vôlei do Pinheiros conquistou o bicampeonato paulista ao bater o Vôlei Futuro por 3 a 0 (25/20, 25/20 e 27/25) e vencer o playoff por 2 a 1. Em 2009, o Pinheiros derrotou o Osasco na final.

NÚMEROS

12

meses a mais no comando do Botafogo. O técnico Joel Santana anunciou ontem a renovação do seu contrato com o clube até dezembro de 2011. Após um bom 2010, ele recebeu aumento.

64

troféus de Pete Sampras foram roubados de um depósito em Los Angeles. Apenas uma das taças, no entanto, era de um Grand Slam: a do Australian Open de 1994. As outras o ex-número 1 do mundo tinha expostas em sua casa.

Copa dos Campeões

Arsenal está nas oitavas

Walcott chuta para marcar o 2º gol do Arsenal. Time inglês bateu o Partizan por 3 a 1, em Londres, e garantiu a segunda vaga do Grupo H. O Shakhtar ficou em 1º e vai debutar no mata-mata

FUTEBOL FEMININO

Brasil enfrenta México em quadrangular

A seleção feminina de futebol, de Cristiane faz sua estreia hoje, às 22 horas, no Torneio Cidade de São Paulo, contra o México. As outras duas equipes - Canadá e Holanda - enfrentam-se na preliminar, às 19h45. Os dois jogos serão realizados no Pacaembu.