Jogo Rápido

STJD absolve o Duque. Pior para o Brasiliense

O Brasiliense está mesmo fadado a disputar a Série C em 2011. O clube havia entrado com recurso contra o Duque de Caxias, que teria escalado Leandro irregularmente, mas o pleno do STJD absolveu o clube carioca.

TAPETÃO

América-AM é punido e Joinville está na Série C

O STJD do Rio puniu o América-AM com a perda de 6 pontos pela escalação irregular de Amaral Capixaba. O clube manauara, vice-campeão da Série D, perdeu a vaga na Série C de 2011 para o Joinville.

VÔLEI

FIVB muda a regra de substituição do líbero

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) mudou a regra de substituição dos líberos. Os atletas da posição, como Fabi, poderão ser substituídos por outro líbero ou jogador de outra posição mais de uma vez.

NÚMEROS

36

anos tem Argel Fucks, o novo técnico do Guarani. O ex-zagueiro de Santos e Palmeiras chega ao clube com a missão de reconduzi-lo à elite paulista e do Brasileiro.

FUTEBOL FEMININO

Brasil vence México por 3 a 0 no Pacaembu

A seleção brasileira feminina de futebol venceu o México, por 3 a 0, ontem à noite, no Pacaembu, pelo Torneio Internacional Cidade de São Paulo. Gols de Cristiane e Marta (2). O Canadá goleou a Holanda por 5 a 0.

TÊNIS

Henin e Clijsters: dupla em 2012

As belgas Justine Henin e Kim Clijsters, que juntas já ganharam dez títulos de Grand Slam (7 de Henin e 3 de Clijsters), querem

formar uma dupla para disputar os Jogos Olímpicos de Londres.

AMISTOSO

Paulistas derrotam Cariocas por 3 a 1

Com Neymar, Elano, Bruno César e Dentinho, a seleção paulista derrotou a seleção carioca, que teve Carlos Alberto, Dedé, Leandro Eusébio e Tartá, ontem à noite, por 3 a 1, em amistoso disputado em São Caetano do Sul. Em três lances polêmicos foi utilizado o monitor e ficou constatado que o juiz Sálvio Spínola estava correto. O cartão azul, que pune o jogador com dez minutos fora da partida, também foi aplicado.