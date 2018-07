Jogo Rápido

Time coreano bate Al Wadha e pega a Inter

Com destaque para o colombiano Molina (ex-Santos, foto), autor do primeiro gol, o Seongnam Ilhwa, da Coreia do Sul, goleou o Al Wadha, dos Emirados Árabes, por 4 a 1. Na semifinal do Mundial de Clubes, quarta-feira em Abu Dhabi, a equipe vai enfrentar a Inter de Milão. Na terça, o Internacional estreia contra o Mazembe, do Congo.

NÚMEROS

3 a 1

foi o placar da vitória do Manchester City ontem sobre o West Ham United. Com o resultado, o City acordou hoje dividindo o topo da tabela com o Arsenal e entrou de fato na disputa pelo título inglês.

43

pontos tem o Borussia Dortmund, líder do Campeonato Alemão, após a vitória por 2 a 0 sobre o Werder Bremen, gols de Sahin e Kagawa. O vice-líder Bayer Leverkusen bateu o Hamburgo ( 4 a 2), com dois gols do brasileiro Renato Augusto.

CAMPEONATO ESPANHOL

Barcelona busca o nono triunfo seguido

Embalado por oito vitórias consecutivas, o Barcelona de Messi recebe o Real Sociedad no Camp Nou. Seu maior rival, o Real Madrid, visita o Zaragoza. Ontem: Getafe 1 x 0 Villarreal, Sevilla 1 x 3 Almería e Atlético de Madrid 2 x 0 La Coruña.

CAMPEONATO ARGENTINO

Vitória hoje dá título do Apertura a Estudiantes

O Estudiantes, com 42 pontos, só precisa bater o Arsenal para vencer o Torneio Apertura. Já o Veléz Sarsfield, com 40, fica com o título se ganhar do Racing e se o Estudiantes perder.

TÊNIS

Guga faz a festa com vitória

No reencontro dos ex-líderes do ranking, ontem à noite no Rio, Gustavo Kuerten venceu Andre Agassi por 2 a 0 (7/5/ e 7/6) na festa dos 10 anos da final que colocou o brasileiro no topo do mundo.

FUTEBOL FEMININO

Brasil, de Marta, pega a Holanda no Pacaembu

A seleção brasileira encara hoje a Holanda, pela segunda rodada do Torneio Cidade de São Paulo. O time brasileiro não contará com a atacante Cristiane, machucada, no jogo que começa às 16 horas, no Pacaembu. Na quinta-feira, o Brasil venceu o México por 3 a 0, no mesmo estádio.