Jogo Rápido

Real e Barcelona confirmam boa fase

Jogando fora de casa, o vice-líder Real Madrid bateu o lanterna Zaragoza por 3 a 1. Mais tarde, foi a vez do líder Barcelona golear o Real Sociedad, no Camp Nou, por 5 a 0, com gols de Messi (2), Iniesta, Bojan e David Villa. Com isso, a diferença entre os dois clubes permanece em dois pontos (40 a 38).

CAMPEONATO ITALIANO

Milan abre 6 pontos de vantagem sobre a Lazio Depois de vencer o Bologna com facilidade por 3 a 0 - gols de Robinho e Ibrahimovich (2) -, o líder Milan aproveitou a derrota da Lazio para a Juventus por 2 a 1, em Turim, para abrir uma folgada vantagem de seis pontos sobre a vice-líder.

NÚMEROS

3

dias ficou internada com um edema pulmonar, em um hospital de Nairóbi, Quênia, a ex-tenista Martina Navratilova, depois de tentar escalar os 5.891 metros do monte Kilimanjaro, na Tanzânia.

1 a 1

foi o placar do jogo entre Chelsea e Tottenham. O goleiro Gomes foi o personagem do empate, já que falhou no gol e depois defendeu pênalti cobrado por Drogba, do Chelsea, que soma 31 pontos, em 4º. O Tottenham é o 5º, com 27.

FUTEBOL FEMININO

Brasil vence Holanda de virada

A seleção brasileira de futebol feminino venceu ontem, de virada, a Holanda por 3 a 2, no Pacaembu. Com o resultado, a equipe ficou perto da final do Torneio Cidade de São Paulo. Marta marcou 2 gols.

JUDÔ

Camilo conquista prata e bronze no Japão

Tiago Camilo (-90kg) ganhou uma prata e um bronze no segundo dia do Grand Slam de Tóquio. Já Leandro Guilheiro ficou com o bronze na categoria até 81 kg ao perder na semifinal para o japonês Takahiro Nakai. O Grand Slam vale pontos para o ranking mundial e olímpico.