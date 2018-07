Jogo Rápido

Presidente da Ferrari dá nota 7 para Felipe Massa

Depois de levar um ultimato de Stefano Domenicali, diretor da Ferrari, o brasileiro Felipe Massa terá de conviver também com as críticas do presidente da equipe, Luca di Montezemolo. Em um jantar com repórteres italianos na segunda-feira, o dirigente afirmou que Massa levou "nota 7" pela temporada de 2010 - Alonso, em seu ano de estreia, ganhou 9,5. Montezemolo ainda ironizou os resultados do piloto. "Em um certo ponto da temporada, Massa ficou de saco cheio e mandou seu irmão (dirigir)." O dirigente já havia feito piada semelhante com Kimi Raikkonen, em 2009.

TÊNIS

Nadal e Wozniacki, os melhores da temporada

A Federação Internacional de Tênis elegeu ontem os melhores do ano: o espanhol Rafael Nadal e a dinamarquesa Caroline Wozniacki foram eleitos em simples. Gisela Dulko e Flavia Pennetta e Bob e Mike Bryan ganharam nas duplas.

NÚMEROS

171

votos teve Manuel da Lupa para permanecer por mais três anos na presidência da Portuguesa. O oposicionista Ilídio Lico teve 148. Da Lupa foi ameaçado por torcedores e saiu escoltado do Canindé.

6

vagas para as oitavas de final da Liga Europa ainda estão indefinidas. O Atlético de Madri, atual campeão, vive momento delicado. Hoje, precisa vencer o Bayer Leverkusen e torcer para que o Aris Salonica não derrote o Rosenborg.

FESTA NA ALEMANHA

Os melhores da Copa premiados

Chuteira, bola e luva de ouro: esses foram os prêmios entregues para Müller (Alemanha), Forlán (Uruguai) e Casillas (Espanha),

ontem, na Alemanha, pela atuação no Mundial da África do Sul.

FUTEBOL FEMININO

Contra o Canadá, Brasil busca vantagem na final

As duas seleções, invictas, já estão classificadas para a final do Torneio Cidade de São Paulo, no domingo. Mesmo assim, o time de Marta tenta obter, contra as canadenses, a vantagem pelo empate na busca pelo bicampeonato. O duelo será no Pacaembu, às 22 horas.