Jogo Rápido

FPF interdita Morumbi e Vila Belmiro

A Federação Paulista de Futebol (FPF) interditou 14 estádios que serão utilizados na disputa da Série A1 do Campeonato Paulista de 2011, que começa em 16 de janeiro - entre eles estão o Morumbi, a Vila Belmiro, a Arena Barueri, o Moisés Lucarelli, o Bruno José Daniel e o Anacleto Campanella. De acordo com a entidade, as arenas descumprem determinações do Estatuto do Torcedores e estarão impedidas de receber jogos profissionais até a entrega de laudos exigidos por lei - o que deve ocorrer em breve. Desde novembro, a FPF tem um departamento apenas para acompanhar os estádios.

LIGA EUROPA

Sevilla e Napoli obtêm classificação em casa

O Sevilla obteve vaga para a segunda fase da Liga Europa, ontem, com um empate em casa por 2 a 2 diante do Borussia Dortmund. Um dos gols espanhóis foi de Kanouté (foto). O Napoli também segue, após vencer o Steaua, em Nápoles: 1 a 0.

NÚMEROS

4º

lugar ocupa o Brasil no último ranking da Fifa de 2010 - a lista foi divulgada ontem e o País era o 3º no mês de novembro. A Espanha manteve a liderança, seguida por Holanda e, agora, Alemanha.

27

de agosto é a data em que será realizada a edição brasileira do UFC, no Rio - os ingressos serão vendidos em maio. O Brasil é o 7º país a receber o evento, depois de Canadá, Alemanha, Inglaterra, Irlanda, Emirados Árabes e Austrália.

MUNDIAL DE CLUBES DE VÔLEI

Osasco estreia com vitória difícil

O time paulista enfrentou dificuldades para vencer as tailandesas do Federbrau por 3 a 0 (25/15, 26/24 e 30/28), com 20 pontos de Natália. Hoje, o rival é o Fenerbahçe, de Fofão, às 14 h (de Brasília).

BASQUETE

CBB indica Wlamir para o Hall da Fama

Wlamir Marques pode ser o próximo brasileiro no Hall da Fama da Fiba, após indicação da CBB. Ontem, Wlamir e sete ex-jogadores, como Amaury Pasos e Edson Bispo, foram homenageados em evento que lembrou os 50 anos do bronze na Olimpíada de Roma, em 1960.