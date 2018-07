Jogo Rápido

Clube insiste em tentar tirar Guiñazú do Inter

O São Paulo quer aproveitar a "tragédia" do Inter no Mundial para realizar um sonho antigo: ter Guiñazú. O volante, que perdeu a braçadeira de capitão no time gaúcho, está insatisfeito e gostaria de sair. O problema é que o Inter não o libera para equipes brasileiras.

COPA 2014

Evento perde R$ 540 mi

A relatora-geral do Orçamento, senadora Serys Slhessarenko (PT-MT), reduziu a verba adicional, acrescentada via emendas, para R$ 360 milhões - antes, eram R$ 900 milhões.

NÚMEROS

2 a 0

é a vantagem do Pinheiros na semifinal do Paulista Masculino de Basquete contra Franca. O time paulistano pode conseguir a vaga para a final hoje, se vencer a equipe do interior no Pedrocão.

3 a 0

foi o placar da derrota do Osasco para o Fenerbahçe no Mundial de Clubes de Vôlei, com parciais de 25/17, 25/23 e 25/16. As brasileiras esperam o confronto entre turcas e Federbrau, da Tailândia, para saber se passam às semifinais.

SANTOS

Ricardo Oliveira não vem. Acionado plano B

O Santos desistiu de contar com Ricardo Oliveira. O Al-Jazira não aceitou emprestá-lo. Agora pensa em outro nome para vestir a camisa 9 na Taça Libertadores. A ideia inicial é trazer André de volta do Dinamo Kiev. Mas dificilmente os ucranianos aceitarão emprestá-lo.

CORINTHIANS

Adriano frustra sonho de ataque com Ronaldo

O Corinthians não se dá por vencido, mas Adriano disse que pretende permanecer na Roma. A equipe italiana também já havia descartado o negócio.

FUTEBOL FEMININO

Marta de volta ao Santos

A atacante foi apresentada na Vila Belmiro para contrato de dois meses. Marta será a estrela do Torneio Interclubes, em Araraquara, em janeiro, com Palmeiras, Foz do Iguaçu e Umea, da Suécia.

LIGA EUROPA

Atlético de Madrid é eliminado, sob neve

Campeão da última Liga Europa, o time espanhol agora não conseguiu passar da primeira fase. Ontem, empatou com o Bayer Leverkusen, na Alemanha, por 1 a 1 - os alemães já haviam garantido a 1.ª posição do Grupo B. O Aris, da Grécia, ficou com a segunda vaga.

