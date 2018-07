Jogo rápido

Richarlyson vai defender o Atlético-MG em 2011

O volante Richarlyson não vai defender o Fluminense, como muitos apostavam. O ex-jogador do São Paulo foi anunciado ontem como reforço do Atlético-MG. "Richarlyson está contratado por dois anos", escreveu no Twitter o presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil.

NO CLUBE DO CORAÇÃO

Felipe, ex-Corinthians, será o camisa 1 do Fla

O goleiro Felipe, ex-Corinthians, nunca escondeu seu amor pelo Flamengo. Alguns até o acusam de ter entregado um jogo no Brasileiro de 2009. Agora, ele deixa o Braga para ser o camisa 1 flamenguista.

CAMPEONATO ITALIANO

Milan busca ampliar liderança contra a Roma

Na última rodada antes da parada para o fim de ano, o Milan de Robinho (foto) tenta ampliar a liderança no Italiano - soma 36 pontos, seis a mais que a vice-líder Juventus. Hoje recebe a Roma, que pode ter Adriano, no San Siro. O time da capital está em 6.º, 10 pontos atrás.

BASQUETE

Carlos Colinas deixa a seleção feminina

O espanhol Carlos Colinas não continuará no comando da seleção feminina - o novo treinador deve ser anunciado ainda neste ano. A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) pediu que o técnico viesse morar no Brasil, exigência a que Colinas, por motivos pessoais, não atendeu.

JUDÔ

Leandro Cunha é bronze no Grand Prix da China

Vice-campeão mundial dos meio-leves (66 kg), Leandro Cunha ficou com a medalha de bronze no Grand Prix da China, em Qingdao - ele foi derrotado por ippon, na semifinal, pelo russo Alim Gadanov. Os demais brasileiros não conseguiram chegar à disputa de medalhas.