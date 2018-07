Jogo rápido

Barcelona goleia e lidera com 43 pontos

O Barcelona goleou o Espanyol, em clássico local no campo do adversário, por 5 a 1. David Villa fez dois gols. Com isso, o Barça lidera o Espanhol com 43 pontos. O Real Madrid, vice-líder, pega o Sevilla hoje e tenta encostar na tabela. O Villarreal (3.º, com 33) venceu o Mallorca por 3 a 1 - Nilmar fez um gol.

CAMPEONATO ITALIANO

Milan é derrotado pela Roma em casa

O Milan, líder do Italiano com 36 pontos, tropeçou ontem, em Milão. Perdeu para a Roma por 1 a 0, gol de Borriello, e pode ver hoje Lazio e Juventus (ambos com 30 pontos), que se enfrentam, encostarem. O Napoli, também com 30, recebe o Lecce.

FUTEBOL PAULISTA

Corinthians conhece hoje seu rival na Libertadores

O Corinthians vai conhecer hoje seu adversário na fase de pré-Libertadores. Será Tolima, Once Caldas ou Santa Fé, todos colombianos. Os confrontos (ida e volta) estão marcados para 26 de janeiro e 2 de fevereiro. O Palmeiras passou a ter concorrente na luta para contratar Ronaldinho Gaúcho. Ontem, o Grêmio mostrou interesse em levá-lo de volta para o Olímpico. No São Paulo, o técnico Paulo César Carpegiani pretende promover mais jovens ao profissional. Por isso, promete dar bastante atenção à Copa São Paulo. O Santos está atrás do lateral-esquerdo Fabrício, da Portuguesa.