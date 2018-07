Jogo rápido

City pode ser o líder

antes da pausa de Natal Caso vença hoje o Everton, o Manchester City vai se tornar pela primeira vez em 81 anos o líder do Inglês antes da pausa do Natal. A nevasca, que impediu a realização dos jogos Chelsea x Manchester United e Arsenal x Stoke City, deixou esse presente natalino na porta do time do argentino Tevez.

FUTEBOL ALEMÃO

Bayern de Munique assume o quinto lugar

No encerramento da 17.ª rodada do Alemão, o Bayern de Munique (foto) venceu, como visitante, o Stuttgart por 5 a 3 e assumiu a 5.ª colocação, com 29 pontos. Já o Bayer Leverkusen (3.º, com 33) só empatou com o Hoffenheim por 2 a 2.

NÚMEROS

2,2

milhões de reais foi quanto o MetroGroup pagou, em um leilão para crianças carentes, para ficar com o suéter usado pelo técnico da Alemanha, Joachim Löw, durante o Mundial da África do Sul.

8.811

dias é o recorde que o técnico Alex Ferguson, de 68 anos, bateu ontem à frente do Manchester United. Ele substituiu Ron Atkinson como treinador do time em 1986, ganhando 26 títulos (sendo 11 títulos ingleses e duas Copa dos Campeões).

FUTEBOL FEMININO

Canadá tira o título do Brasil

O Brasil vencia o Canadá, de virada, por 2 a 1 (2 gols de Marta), no Pacaembu, e conquistava o Torneio Internacional Cidade de São Paulo. Mas as canadenses empataram (2 a 2) e ficaram com o título.

NBB

Jogo das Estrelas será realizado em Franca

O encontro festivo ocorrerá em 28 e 29 de janeiro, no Pedrocão. O duelo principal colocará frente a frente o NBB Brasil, com atletas nacionais, e o NBB Mundo, uma seleção dos estrangeiros que atuam no torneio.

MUNDIAL DE VÔLEI

Osasco e Bergamo decidem vaga na final

O Sollys/Osasco enfrentará o Bergamo, atual bicampeão europeu, no Mundial de Clubes, em Doha. Na outra semifinal, o Fenerbahçe (de Fofão e José Roberto Guimarães) enfrenta o Mirador, da República Dominicana.