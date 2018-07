Jogo rápido

São Paulo bem perto de anunciar o lateral Juan

O primeiro reforço do São Paulo deve ser o lateral-esquerdo Juan, ex-Flamengo. Falta apenas um acordo sobre o tempo de contrato entre o jogador (quer três anos) e o clube (oferece dois). No Corinthians, Andrés Sanchez anunciou que Duílio Monteiro Alves será o diretor adjunto de futebol. Mas o presidente é quem busca os reforços. "Quero um zagueiro, um meia e dois atacantes. Por isso não posso ter férias", disse à Jovem Pan. Já o Santos trabalha "sem alarde", mas com a ambição de ter um supertime em 2011. O clube espera contar com Zé Roberto já em janeiro.

TÊNIS

Nadal x Federer: jogo beneficente pela África

Os dois melhores tenistas do mundo, Rafael Nadal e Roger Federer, se enfrentam hoje e amanhã em jogos beneficentes para arrecadar fundos para entidades mantidas pelos jogadores na África. Definido como "Jogos para a África", os duelos serão no Hallenstadion, de Zurique, hoje, e em Madri, amanhã.

NÚMEROS

2 a 1

foi o placar da derrota, em casa, do Manchester City para o Everton, que impediu a equipe de assumir a liderança do Campeonato Inglês. A notícia boa para o City é que o argentino Tevez segue no clube

2

maiores campeões da Copa do Rei, Barcelona, dono de 25 taças, e Athletic de Bilbao, 23, reeditam a final de 2009 hoje, no Camp Nou, em confronto válido pelas oitavas de final. Outro duelo interessante é entre Valencia e Villarreal

FUTEBOL ITALIANO

Milan contrata Cassano e deve liberar Ronaldinho

Sem espaço, Ronaldinho Gaúcho deve mesmo deixar o Milan. Jogando pouco, deve retornar ao País. A prova de que o clube não conta com o brasileiro é o anúncio da contratação do atacante Cassano até 2014.

FÓRMULA INDY

Kanaan acerta com a equipe de Gil de Ferran

Tony Kanaan está de casa nova na IndyCar Series. Após oito anos na Andretti Green, o piloto brasileiro, campeão em 2004, vai correr pela Dragon Racing, comandada pelo ex-piloto e compatriota Gil de Ferran.