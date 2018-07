Jogo rápido

Iarley deixa Corinthians e Marquinhos sai do Santos

O Ceará anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante Iarley, que defendeu o Corinthians em 2010. O jogador, de 36 anos, foi liberado pelo clube paulista, com quem tinha contrato até junho de 2011. O Santos também começa a enxugar o elenco para a chegada de novas peças. Ontem, o clube anunciou a ida do meia Marquinhos e do ala Maranhão para o Avaí. No São Paulo, que sempre se gaba por ser "o clube que todos querem jogar" revelou ter ouvido um não de Beckham, do LA Galaxy. E o Inter renovou contrato com o técnico Celso Roth até dezembro de 2011.

NÚMEROS

3,3

milhões de reais reclama na Justiça o jogador paraguaio Salvador Cabanãs como dívida de seu clube, o América do México. O atacante foi baleado na cabeça em janeiro em uma boate e ainda se recupera.

COPA 2014

Fifa obtém isenções de taxas a partir de janeiro

A Fifa vai ter a partir do dia 1.º diversas isenções de impostos federais para organizar a Copa das Confederações de 2013 e a Copa de 2014. A lei foi publicada no Diário Oficial da União.

FUTEBOL ESPANHOL

Barcelona só empata na Copa do Rei

O Barcelona decepcionou e não saiu do 0 a 0 contra o Athletic de Bilbao, ontem, pela Copa do Rei. Outros jogos: Valencia 0 x 0 Villarreal, Córdoba 1 x 1 Deportivo La Coruña. Hoje, o Real Madrid recebe o Levante e o Sevilla hospeda o Málaga.

BRASILEIRO SUB-20

Cruzeiro bate Palmeiras nos pênaltis e leva título

O Cruzeiro é o campeão brasileiro sub-20. A equipe mineira levou a melhor sobre o Palmeiras, ontem, nos pênaltis, com vitória por 4 a 2 após empate sem gols no tempo normal.

"BANCADA DA LUVA"

Popó herda vaga na Câmara dos Deputados

Acelino Popó Freitas (PRB-BA), 1.º suplente nas eleições, herdou uma vaga na Câmara com a ida de Mário Negromonte (PP) para o Ministério das Cidades.

FÓRMULA 1

Piloto belga substitui Di Grassi na Virgin

A Virgin escolheu o belga Jerome D"Ambrosio no lugar de Lucas di Grassi para ser o parceiro do alemão Timo Glock.