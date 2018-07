Jogo rápido

Valdivia ameniza críticas e fala em permanência

O meia Valdivia parece ter se arrependido de parte do desabafo que fez na segunda-feira, principalmente ao criticar Scolari. Ontem, à TV Band, disse que foi consultado sobre jogar machucado, mas considera o diretor de futebol Wlademir Pescarmona apenas um "torcedor e não um dirigente".

PRESENTE DE NATAL

Grêmio diz ter acertado salário com Ronaldinho

O presidente do Grêmio, Paulo Odone, afirmou ontem que o clube chegou a um acordo salarial com Ronaldinho Gaúcho. "Só é preciso que o Milan libere o atleta", disse. Palmeiras e Flamengo também demonstram interesse no atleta.

FUTEBOL PAULISTA

Corinthians já vende os bilhetes da Libertadores

O Corinthians iniciou ontem a venda de bilhetes - a Fiéis Torcedores - para o duelo com o Tolima, dia 26 de janeiro, pela pré-Libertadores, no Pacaembu. E pediu a volta do meia Eduardo Ramos, que estava emprestado ao Goiás e já havia assinado com o Náutico. O São Paulo segue em compasso de espera por Juan. Enquanto isso, enxuga o elenco. Ontem, anunciou o empréstimo de Sergio Mota ao Ceará e pode, ainda, perder Carlinhos Paraíba. No Santos, o goleiro Aranha pode ser contratado. O time vai estrear na Libertadores dia 15 de fevereiro, na Venezuela, diante do Deportivo Táchira.

TÊNIS

Nadal dá o troco em Federer: 2 a 1 em Madri

O suíço Roger Federer ganhou por 2 a 1 em Zurique e, ontem, o espanhol Rafael Nadal deu o troco, pelo mesmo placar, em Madri, com parciais de 7/6 (7/3), 4/6 e 6/1. Um empate entre os amigos e uma vitória para crianças carentes africanas, que serão beneficiadas com o montante arrecadado nos amistosos.

BOXE

Mosley será o rival de Pacquiao em 7 de maio

O americano Shane Mosley será o adversário do filipino Manny Pacquiao, dia 7 de maio, em Las Vegas, quando estará em jogo o cinturão dos meio-médios, versão OMB. Mosley venceu a concorrência de Juan Manuel Marquez e Andre Berto.

VÔLEI

Pinheiros dispensa Rodrigão e Marcelinho

O supertime montado para a Superliga não mais existe. A direção do Pinheiros alegou "opção técnica" para dispensar Rodrigão e Marcelinho. Gustavo e Giba seguem na equipe.