Jogo rápido

Inter demite Benitez e deve chamar Leonardo

O título mundial não foi suficiente para a Internazionale segurar o técnico Rafa Benitez. Cinco dias depois da conquista, anunciou um "acordo muito satisfatório" para demitir o treinador após seis meses no clube. Leonardo (foto), que dirigiu o Milan, deve ser o novo técnico.

SEM CONCORRÊNCIA

Candidato único, Platini segue no poder da Uefa

Michel Platini será reeleito o presidente da Uefa em março. O francês é candidato único e seguirá mandando na entidade máxima do futebol europeu por mais quatro anos. Platini assumiu a Uefa em 2007, no lugar de sueco Lennart Johansson.

MERCADO DA BOLA

Atlético-MG confirma acerto com Jobson

Acabou a novela, o polêmico atacante Jobson, ex-Botafogo, vai defender o Atlético-MG na próxima temporada. Ontem, o clube mineiro anunciou acerto, por empréstimo, até o fim de 2011. Depois do terceiro lugar no Mundial, o Inter segue reformulando o elenco. Ilan, Edu e Sorondo estão de saída. O Flamengo apresentou o seu "Conca", o também argentino Bottinelli. O técnico Renê Simões renovou com o Atlético-GO por mais uma temporada. Bola cheia do Fantástico, o atacante Jipinho foi aprovado nos testes na Francana e assinará seu 1.º contrato profissional aos 30 anos.

FÓRMULA 1

Montezemolo elogia e prevê Vettel na Ferrari

Luca di Montezemolo, presidente da Ferrari, está encantado com o alemão Sebastian Vettel, campeão do mundo com a Red Bull. "É rápido, inteligente e jovem. Ele vai pilotar um carro vermelho cedo ou tarde", disse, ao jornal alemão Express.

FAVELA OPEN

Torneio na Cracolândia leva garoto a Paris

Fabio Ferreira venceu o Favela Open 2010, realizado este ano na região da Cracolândia, na Capital. Como prêmio, o garoto será pegador de bolas no torneio de Roland Garros, em Paris.