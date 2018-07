Jogo rápido

Leonardo quer Kaká na Internazionale

Kaká pode voltar à Itália, agora para vestir as cores azul, preto e branco da Internazionale, rival do Milan, onde o jogador atuou. A contratação do meia, sem espaços no Real Madrid de Jose Mourinho, deve ser o primeiro pedido de reforço do técnico Leonardo ao presidente da Inter, Massimo Moratti.

MELHOR DO MUNDO

Messi acha que prêmio vai para Xavi ou Iniesta

O argentino Lionel Messi não acredita que vá ganhar a Bola de Ouro de Melhor do Mundo pelo segundo ano seguido. Pela conquista do título mundial da Espanha, ele acha que os companheiros de Barcelona, Xavi e Iniesta, estão a sua frente.

NÚMEROS

2

milhões de pessoas já se cadastraram para comprar ingressos da Olimpíada de Londres, em 2012, segundo o Comitê Organizador. As vendas começam em março, com preços entre R$ 55 e R$ 5,5 mil

220

milhões de reais: este é o valor pedido pelo Porto para liberar o atacante brasileiro Hulk para o Manchester City. Diante do alto preço cobrado para a transação, o time inglês está propenso a desistir do jogador

CICLISMO

Armstrong, o destaque em prova australiana

Lance Armstrong, heptacampeão do Tour da França, será o líder da equipe RadioShack e destaque do Tour Down Under, na Austrália, entre 16 e 23 de janeiro. Já o espanhol Alberto Contador, melhor ciclista da atualidade, disse que disputará a volta de Múrcia, em março.