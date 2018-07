Jogo Rápido

Lateral Jonathan fica mais perto do Santos

O Santos espera consolidar a contratação do lateral-direito Jonathan, do Cruzeiro. Os clubes já entraram em acordo e a confirmação da transação deve ocorrer assim que ele for aprovado nos exames médicos. A imprensa portuguesa especula sobre a transferência do meia Lucas, destaque do São Paulo no Campeonato Brasileiro, para o Benfica. Depois de ver frustrada a tentativa de trazer Adriano, o Corinthians já admite encerrar o ano sem novidades no elenco. No Palmeiras, decisão sobre Valdivia - que fez críticas veladas a Felipão - só sairá após as eleições no clube, em janeiro.

SÃO SILVESTRE

Corredores poderão retirar kits amanhã

Os corredores da São Silvestre podem retirar os kits de participação de amanhã a quinta-feira, no Ginásio Mauro Pinheiro (Rua Abílio Soares, 1.300, no Ibirapuera). A 86.ª edição da prova terá como destaque Marilson Gomes dos Santos.

DUPLO-DUPLO

21

pontos e 12 rebotes foram obtidos pelo pivô brasileiro Nenê Hilário.

O desempenho, no entanto, não foi suficiente para impedir a derrota do Denver Nuggets para o Oklahoma City Thunder por 114 a 106

FÓRMULA 1

Campeão e vice juntos na Ferrari, no futuro

Fernando Alonso respondeu ao presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, que afirmou que Sebastian Vettel, campeão este ano, pilotará um dia para seu time. "Não tenho medo de Vettel."