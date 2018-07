Jogo Rápido

Júlio Baptista volta para a Espanha, no Málaga

O ex-meia do Sevilla e Real Madrid deve se transferir da Roma para o Málaga. Está tudo certo entre o ex-são-paulino e o time espanhol. Depende, agora, da liberação do banco Unicredit, sócio da Roma. Em vez dos 3,2 milhões (R$ 7,6 milhões) que recebe atualmente, o jogador ganhará 2,5 milhões por ano.

NÚMEROS

3 a 0

fez o Vôlei Futuro no italiano Perugia (25/18, 25/18 e 25/20), em sua estreia no Torneio Top Volley Feminino, na Basileia, Suíça. Hoje pela manhã enfrenta o Volero, time da casa, e à tarde, o holandês All Stars.

666

mil reais pagou o clube italiano Lazio para ter o atacante paraguaio Roque Santa Cruz, que pertence ao Manchester City. O clube pagará 300 mil euros (R$ 666 mil) pelo empréstimo e contará com o artilheiro até junho.

ITÁLIA

Inter reforça ainda mais sua sólida defesa

O técnico Leonardo nem bem assumiu a Internazionale e já ganhou um reforço importante: o jovem e capaz zagueiro central Andrea Ranocchia, 22 anos, que jogava no Gênova. Valor do negócio: 12,5 milhões (R$ 30 milhões). O Gênova já havia vendido Diego Milito e Thiago Motta para a Inter.

ESPANHA

Revolta contra Federação

Associação dos jogadores (AFE) vai à Justiça por não concordar com jogos, domingo, dia 2, à tarde. Quer adiá-los.

CAMPEONATO INGLÊS

Arsenal vence clássico londrino

O Arsenal bateu o Chelsea por 3 a 1 e assumiu provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Inglês. Hoje, o time londrino pode ser ultrapassado pelo Manchester City, que enfrenta o Aston Villa

NBA

Shaquille O"Neal recebe multa por criticar juiz

Nem o lendário pivô é perdoado nas rígidas regras da NBA e foi multado em US$ 35 mil (R$ 60 mil) por reclamar do árbitro Bob Delaney, que marcou uma falta a 13 minutos do fim do jogo entre Boston Celtics e Orlando Magic (que venceu por 86 a 78), dia 25 . Shaq diz que os juízes são "obcecados pelo poder".