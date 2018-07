Jogo Rápido

Mano aguarda volta de Kaká para convocá-lo

Mano Menezes deixou vários experientes jogadores fora de suas primeiras convocações na seleção. Ontem, ele afirmou que vai conversar com Kaká para ver como ele se sente, Antes, espera pelo retorno do jogador ao Real Madrid, após sua lesão. "Precisamos aguardar esse retorno para analisar. É claro que acompanho esse jogadores que estiveram na Copa da África. No primeiro momento, mantive contato direto com o Julio Cesar, o Maicon e o Lúcio. No segundo momento, fiz o mesmo com o Ronaldinho Gaúcho. E agora farei com o Kaká", disse à TV Bandeirantes.

CORINTHIANS

Defederico vai defender o Independiente em 2011

O Corinthians acertou o empréstimo de Defederico ao Independiente até o fim de 2011. O meia volta à Argentina depois de um ano - foi contratado do Huracán - e com passagem pouco inspirada pelo Brasil.

SANTOS E SÃO PAULO

Jamelli diz que sai de "cabeça erguida"

Paulo Jamelli, demitido do cargo de gerente de futebol do Santos, negou atritos com a diretoria e afirmou que a decisão de sua saída foi tomada há 15 dias. O São Paulo ainda corre atrás dos meias Thiago Neves e Alex.

OLIMPÍADA 2016

Marca dos Jogos será exibida em Copacabana Com a presença do presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o belga Jacques Rogge, será lançada hoje à noite, na Praia de Copacabana, a marca dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Ontem, acompanhado de autoridades locais, Rogge (no centro da foto) visitou obras da cidade para a Olimpíada.

TÊNIS

O passeio da melhor do mundo

À espera da partida exibição que fará amanhã contra a belga Kim Clijster, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, nº 1 do mundo, passeou ontem pelo rio Chao Paya, em Hua Hin, na Tailândia.