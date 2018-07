Jogo Rápido

Mais de 400 pilotos dão a largada na Argentina

Começa hoje o Rali Dacar, que nesta temporada será disputado novamente na Argentina e no Chile. Mais de 400 automóveis iniciam a competição em Buenos Aires (onde será também a chegada, no dia 16), num total de 13 etapas, uma a menos do que no ano passado, e mais de 9 mil quilômetros a serem percorridos. O deserto do Atacama, no Chile, será um dos principais trechos da competição. Carlos Sainz, campeão em 2009, alertou para as dificuldades nas etapas da areia. "É um desafio único", falou. O Brasil espera ser sede de um Rali Dacar nos próximos anos.

MERCADO

Liberado, Ronaldinho chega hoje ao Brasil

Ronaldinho Gaúcho é esperado hoje, às 19h30, no Aeroporto de Guarulhos. O craque acertou sua liberação do Milan e pegaria o primeiro voo de Dubai, nos Emirados Árabes, para o Brasil. Resta saber se permanecerá na capital paulista ou fará conexão para a Porto Alegre ou Rio. Palmeiras, Grêmio e Flamengo sonham com o atleta. A gota d"água para o Milan liberá-lo foi sua ausência no treino de ontem. O jogador saiu para a noite em Dubai, onde a equipe está treinando, e voltou para o hotel às 7 horas de ontem, o que irritou o técnico Massimiliano Allegri. "Faltou preparo de sua parte."

CAMPEONATO INGLÊS

M. United e City jogam para se isolar na ponta

Os líderes do Campeonato Inglês estarão em campo hoje, pela 21.ª rodada. O Manchester United de Wayne Rooney, 38 pontos em 18 jogos, visita o West Bromwich. O Manchester City, 38 pontos em 20 jogos, recebe o Blackpool. O Arsenal, 3.º com 36, pega o Birmingham fora de casa.

TÊNIS

Nadal e Federer na final

Rafael Nadal não teve dificuldades para fazer 2 a 0 em Tomas Berdych (duplo 6/4) e Federer sofreu, mas bateu Robin Soderling (6/7, 6/3 e 6/3). Hoje os dois fazem a final de torneio amistoso em Abu Dabi.