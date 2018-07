Jogo Rápido

McLaren mostra novo carro para temporada

A novidade no lançamento do novo carro da McLaren não se limitou, ontem, à originalidade da cerimônia, em que o modelo MP4/26 foi montado diante do público, em Berlim. O carro traz o desenho das laterais em forma de U.

CAMPEONATO ESPANHOL

Barcelona faz clássico contra Atlético de Madrid

Líder isolado, com 7 pontos à frente do 2.º colocado, o Real Madrid, o Barcelona tem a chance de aumentar sua vantagem hoje, no clássico contra o Atlético de Madrid, no Camp Nou, às 19 horas. O Real joga amanhã.

NÚMEROS

270

mil reais é o salário de Carlos Alberto, que será dividido entre o Vasco e seu novo clube, o Grêmio, para o qual o meia foi emprestado até o final desta temporada. O jogador tem 26 anos e já defendeu 8 times.

2

jogos movimentam hoje o Campeonato Italiano. A Juventus, 8ª colocada com 35 pontos, enfrenta o Cagliari, 9º com 32, fora de casa, às 17h45. Também hoje, a Udinese, 7ª com 37, recebe a Sampdoria, 13ª com 27. às 15 horas.

TÊNIS

Bellucci para nas quartas em Santiago

Último campeão do ATP de Santiago, o brasileiro Thomaz Bellucci caiu ontem diante do italiano Fabio Fognini nas quartas de final. As parciais foram de 1/6, 6/2 e 7/6 (7/0).

CAMPEONATO INGLÊS

O líder Manchester United pega lanterna

Fora de casa, contra o lanterna Wolverhampton, o líder Manchester United (54 pontos) tenta aumentar a vantagem sobre o Arsenal (49), que hoje encara o Newcastle, também fora. Já o Manchester City, 3.º (46), recebe o West Bromwich Albion.

UFC

Brasileiros fazem "luta do século"

Após um ano de espera, os brasileiros Anderson Silva e Vitor Belfort decidirão esta noite, em Las Vegas, o título dos médios do UFC 126 em duelo que já vem sendo chamado de "luta do século" do UFC.

SÉRIE A2

Catanduvense e Guarani defendem a liderança

Com melhor campanha entre todos os participantes, Catanduvense e Guarani, líderes da Série A2, lutam para se manter na frente hoje. A Catanduvense pega a Ferroviária, em Araraquara, e o Guarani recebe o Red Bull em Campinas, ambos às 19 horas.

NOS GRAMADOS

Cabañas volta a treinar

O atacante paraguaio Salvador Cabañas voltou a treinar ontem no Libertad, um ano após ser baleado na cabeça. O jogador está liberado pelos médicos para treinar três vezes por semana.