Jogo rápido

Flu vai pegar Boavista e Fla enfrenta o Botafogo

Depois dos jogos de ontem, os confrontos das semifinais da Taça Guanabara ficaram assim: o Flamengo, 1.º do Grupo A, pega o Botafogo, 2.º do Grupo B, enquanto o Fluminense, 1.º do B, enfrenta o Boavista, 2.º do A. Ontem, o Flamengo jogou contra o Resende e, mesmo perdendo, sua posição não seria alterada, mas venceu por 1 a 0. Na outra chave, o Flu bateu o Madureira por 1 a 0 e se classificou em 1.º, já que o Botafogo só empatou por 1 a 1 com Macaé. O Boavista teve de fazer cinco gols para vencer o Nova Iguaçu por 5 a 3 e tirar a classificação das mãos do Resende.

CAMPEONATO ESPANHOL

Real vence e diminui diferença para o Barça

Com um gol do brasileiro Marcelo (foto), o Real Madrid venceu o Espanyol por 1 a 0 e diminuiu para 5 pontos (62 a 57) sua distância para o líder Barcelona. Já o Villarreal deixou a 3.ª colocação fugir ao perder para o La Coruña por 1 a 0.

NÚMEROS

50º

título. Esse é o número de conquistas atingido por Juliana e Larissa após a dupla vencer Taiana e Vivian por 2 a 0 (21/19 e 21/15), na final da etapa do Guarujá (SP) do Circuito Brasileiro de vôlei de praia.

2

medalhas conquistaram ontem os judocas brasileiros em competições na Europa. Em Budapeste, Rafael Silva (+ 100 kg) ganhou ouro na etapa húngara da Copa do Mundo. Já Maria Portela (-70 kg) foi prata na Áustria.

CAMPEONATO ITALIANO

Inter perde e deixa que Lazio a ultrapasse

Enfrentando a Juventus, em Turim, a Inter (44 pontos) não apenas perdeu a partida por 1 a 0 (gol de Matri, na foto) como ainda deixou escapar o 3.º lugar, que passou a ser ocupado pela Lazio (45), depois dos três pontos conquistados na vitória por 2 a 0 sobre o Brescia.