Jogo Rápido

Manchester City tem desafio na Grécia

O Manchester City tem um desafio na abertura da rodada da Liga Europa, hoje, contra o Aris Saloniki, em Tessalonica, Grécia. Um dos destaques da equipe é o atacante argentino Carlito Tevez, vice-artilheiro do Campeonato Inglês com 18 gols, um a menos do que Berbatov, do Manchester United.

CAMPEONATO INGLÊS

Cech salva David Luiz no empate do Chelsea

No 1.º jogo como titular do Chelsea, David Luiz cometeu pênalti no minuto final, mas foi salvo por Petr Cech, que defendeu chute de Dempsey e garantiu o empate por 0 a 0 com o Fulham. Já Fernando Torres outra vez teve atuação discreta.

NÚMEROS

46%

de aproveitamento no Estadual de Santa Catarina obteve Vágner Benazzi, demitido ontem pelo Avaí. Mesmo após vencer o Concórdia (4 a 3) no último sábado, o time ficou fora das semifinais no 1.º turno.

20º

lugar foi a colocação do golfista Tiger Woods no torneio de Dubai. Além do péssimo resultado, ele ainda será multado por ter cuspido no chão antes de uma tacada, o que fere os termos do código de conduta do European Tour.

BOXE

Mais US$ 20 milhões na conta

Manny Pacquiao e Shane Mosley promoveram em Nova York a luta do dia 7 de maio, em Las Vegas. As bolsas foram anunciadas: US$ 20 milhões para Pacquiao; US$ 7 milhões para Mosley

CAMPEONATO DE SURFE

Premiação gorda atrai estrangeiros ao Brasil

O campeonato de surfe mais tradicional da América Latina inicia hoje em Fernando de Noronha com nomes da elite mundial, como o americano C.J. Hobgood, seu irmão Damien e o havaiano Frederick Patacchia. Com a unificação do ranking, o Hang Loose Pro oferece 6,5 mil pontos ao campeão e US$ 250 mil (R$ 751 mil) em prêmios - aumento de 40% em relação ao ano passado. Com isso, pela primeira vez há mais estrangeiros do que brasileiros na chave do evento. São 49 atletas de outros 12 países e 47 da casa. Adriano de Souza e Jadson André são as maiores apostas do País.