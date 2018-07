Jogo Rápido

Chakvetadze desmaia e favorece Wozniacki

Em sua primeira partida depois de perder o topo do ranking para a belga Kim Clijsters, a dinamarquesa Caroline Wosniacki não precisou suar muito para avançar no Aberto de Dubai. Sua adverséria, a russa Anna Chakvetadze, desmaiou durante o segundo set do jogo e desisitiu do confronto.

VÔLEI

Mari volta às quadras depois de cinco meses

A ponta-oposta Mari pode ser a novidade do time do Unilever,hoje, contra o Usiminas/Minas, pela Superliga. A atleta ficou fora das quadras de vôlei, se recuperando de uma cirurgia no joelho que a impediu de disputar o Mundial no ano passado.

NÚMEROS

30

meses é o tempo de contrato do lateral-esquerdo Roberto Carlos, com seu novo clube, o Anzhi Makhachkala, da primeira divisão do futebol russo. O ex-jogador do Corinthians tem 37 anos.

41

pontos fez Dwyane Wade na vitória de seu time, o Miami Heat, sobre o Indiana Pacers por 110 a 103 pela NBA. Na partida o jogador ofuscou o maior astro do time LeBron James, que marcou "apenas" 27 pontos no jogo.

Campeonato italiano

Vitória fora de casa

O técnico brasileiro Leonardo (D), comemora com Pazzini, autor do gol que garantiu a vitória da Inter sobre a Fiorentina por 2 a 1, em Florença. No outro jogo, a Sampdoria perdeu para o Genoa: 1 a 0.

DOPING

Turcos suspendem punição de Taurasi

A Federação Turca de Basquete retirou a suspensão por doping da norte-americana Diana Taurasi, estrela na conquista do Campeonato Mundial, em 2010, que havia sido punida pelo uso da substância modafinil. O fato dá esperanças à atleta de atuar nos Jogos de Londres.