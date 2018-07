Jogo rápido

Machucado, Sneijder desfalca Internazionale

O meia holandês Sneijder, com uma lesão muscular,vai desfalcar a Internazionale de Milão, hoje, diante do Cagliari. A maior preocupação do técnico Leonardo é saber se poderá contar com o camisa 10 para o jogo de quarta-feira, diante do Bayern de Munique, pelas oitavas de final da Copa dos Campeões.

TAÇA GUANABARA

Flu e Boavista decidem quem vai à final

O primeiro jogo da semifinal da Taça Guanabara será hoje, às 17 horas, entre Fluminense e Boavista, no Engenhão. Se houver empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.

TÊNIS

Wozniacki vence e reassume 1º lugar

A tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki derrotou ontem a israelense Shahar Peer (parciais de 6/2 e 6/4), garantiu vaga na semifinal do Torneio de Dubai e a liderança no ranking mundial. Ela volta a ser a número 1, superando a belga Kim Clijsters.

NÚMEROS

12

jogadores foram indicados para o Hall da Fama do Basquete. Entre eles, está Dennis Rodman, ex-pivô do Chicago Bulls e do Detroit Pistons, campeão em cinco temporadas e grande reboteiro.

20

pontos tem o Guarani no Grupo 2 da Série A2 do Paulista. Se vencer o São Bento, às 16h, fora, assume a liderança. Mais: Pão de Açúcar x XV de Piracicaba, União Barbarense x Red Bull, América x Marília e União São João x Ferroviária.

JUDÔ

Luciano desfalca seleção na Alemanha

O judô brasileiro volta ao tatame hoje e amanhã em busca de mais medalhas e pontos no ranking de classificação olímpica. Vai ser no GP de Dusseldorf (Alemanha) com a participação de 19 judocas nacionais. O desfalque será Luciano Corrêa, que sofreu luxação da clavícula.