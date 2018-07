Jogo rápido

Inter vence e fica a só dois pontos do Milan

A Inter deu continuidade à espetacular reação no Campeonato Italiano sob o comando do brasileiro Leonardo ao vencer o Cagliari por 1 a 0, ontem, com gol de Ranocchia. A Inter assumiu a vice-liderança, com 50 pontos, apenas dois atrás do rival Milan, que hoje enfrenta, fora de casa, o Chievo Verona.

CAMPEONATO ESPANHOL

Real vence e coloca pressão sobre o Barça

O Real Madrid venceu o Levante por 2 a 0 e ficou a só dois pontos do líder Barcelona (62 a 60). Melhor para o técnico José Mourinho, que completou 180 jogos sem perder em casa por campeonatos nacionais, com Porto, Chelsea, Inter de Milão e Real.

CAMPEONATO ALEMÃO

Líder Borussia abre 13 pontos de vantagem

O líder Borussia Dortmund venceu o St. Pauli por 2 a 0 e abriu 13 pontos de vantagem (55 a 42) sobre o vice-líder Bayern Munique, que não teve problema para fazer 3 a 1 no Mainz.

NÚMEROS

5 a 4

nos pênaltis foi o placar da vitória do Cruzeiro sobre os reservas do Inter, após empate por 1 a 1 no tempo normal. Na semifinal do Gaúcho, o Cruzeiro enfrentará o vencedor de Grêmio x Ypiranga.

18

anos tem a judoca brasileira Rafaela Silva, que ganhou ouro no Grand Prix de Dusseldorf, na Alemanha, após bater na semifinal (até 57 Kg) a italiana Giulia Quintavalle, campeã olímpica, e, na final, a japonesa Kaori Matsumoto, 1.ª do mundo.

ALL-STAR GAME

Los Angeles recebe as estrelas da NBA

A 60.ª edição do All-Star Game será hoje em Los Angeles. O evento de 2010 recebeu 108 mil pessoas, mas foi realizado no estádio do Dallas Cowboys, do futebol americano. A seleção do Oeste, de Kobe Bryant, tentará vingar a derrota (141 a 139) para a do Leste, de LeBron James.