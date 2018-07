Jogo Rápido

Gols brasileiros dão tranquilidade ao Milan

Robinho abriu o marcador e Alexandre Pato fez o gol da vitória do Milan contra o Chievo, por 2 a 1. O resultado deixou a equipe milanesa respirando mais tranquila na liderança, com 55 pontos. Em Nápoles, o vice-líder Napoli bateu o Catania por 1 a 0 e se manteve vivo na luta pelo título, com 52 pontos.

CAMPEONATO ESPANHOL

Barcelona vence e recupera vantagem

Messi voltou a salvar o Barcelona de um tropeço no Espanhol. Fez um gol a 12 minutos do fim e garantiu a vitória do Barça sobre o Athletic de Bilbao por 2 a 1. Com isso, o líder voltou a colocar 5 pontos de vantagem (65 a 60) sobre o vice Real Madrid.

NÚMEROS

5 a 0

foi a goleada aplicada pelo Manchester City sobre o Notts County pela Copa da Inglaterra. Já o Arsenal ficou no 1 a 1 com o Leyton Orient e terá de disputar nova partida.

1º

ouro conquistado pela luta olímpica do Brasil foi no Torneio Granma e Cerro Pelado, em Cuba. A atleta campeã foi Gilda Maria (categoria até 72 kg no estilo livre). A competição serve como preparação para o Pré-Pan na Colômbia, em maio.

MUNDIAL DE SNOWBOARDING

Sobre a brancura da neve, o ouro

A russa Ekaterine Tudegesheva quase se deita sobre a neve para fazer a curva e vencer a competição feminina de slalom gigante na Copa do Mundo de Snowboarding, em Quebec, no Canadá.

TÊNIS

Soderling fatura seu terceiro torneio no ano

O sueco Robin Soderling venceu o ATP de Marselha, na França, ao bater o croata Marin Cilic por 2 a 1 (6/7, 6/3 e 6/3). Foi seu 3.º título do ano. A dinamarquesa Caroline Wozniacki ganhou, em Dubai, seu primeiro torneio de 2011 ao vencer a russa Svetlana Kuznetsova por 2 a 0 (6/1 e 6/3).