Jogo Rápido

Quatro trocam técnico após derrotas na rodada

A 9.ª rodada do Paulista foi cruel com os técnicos. Quatro times demitiram os comandantes após derrotas: Jorginho entra na vaga de Sérgio Guedes na Lusa. Sandro Gaúcho assume o Santo André, no lugar de Pintado. Ituano e Prudente buscam substitutos para Sergio Ramirez e Roberval Davino.

SOB NOVA DIREÇÃO

Geninho assume o Atlético-PR pela 3ª vez

Com a recusa dos árabes em liberar Caio Júnior, a diretoria do Atlético-PR partiu para o plano B e ontem acertou com o técnico Geninho. Ele vai dirigir o Furacão pela terceira vez. "Aceitei o convite, pois tenho um carinho pelo clube e pela torcida."

NÚMEROS

1

empate hoje, em Moscou, basta ao CSKA para avançar às oitavas de final da Liga Europa. Na semana passada, o time de Vagner Love - que volta após lesão - venceu o Paok, da Grécia, por 1 a 0.

12

atletas do Inter tiveram contratos rescindidos, nove deles do time B que caiu diante do Cruzeiro de Porto Alegre nas quartas de final do 1º turno do Gaúcho. Do grupo principal saíram o zagueiro Danny Morais e os atacantes Edu e Ilan.

ALL STAR GAME

Oeste ganha com show de Bryant

Kobe Bryant mostrou quem manda em Los Angeles. O ala dos Lakers, MVP do jogo das estrelas, fez 37 pontos na vitória do Oeste (148 a 143). Pelo Leste, LeBron James se destacou com um triplo duplo.

ATLETISMO

Fabiana Murer volta a competir em Estocolmo

Campeã mundial indoor, Fabiana Murer fecha hoje, na Suécia, participação nas competições europeias em pista coberta. Recuperada de dores nas costas, Murer encara a russa Svetlana Feofonova e a alemã Liza Rizih.

TÊNIS

Bellucci tenta 1º triunfo contra top 10 no México

O paulista Thomaz Bellucci, número 1 do Brasil e 36.º do mundo, pega hoje o espanhol Fernando Verdasco (9.º), na estreia do ATP de Acapulco, no México. Verdasco venceu nas 2 vezes em que se enfrentaram.