Jogo Rápido

Seleção vai enfrentar a Holanda em Goiânia

A CBF anunciou ontem que o amistoso da seleção brasileira com a Holanda, em 4 de junho, vai ser disputado no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Será a última partida da equipe de Mano Menezes antes da estreia na Copa América, na Argentina.

COPA AMÉRICA

Torneio de 2015 será realizado no Brasil

A Copa América de 2015 vai ser disputada mesmo no Brasil. A confirmação foi feita ontem, pela CBF. A competição poderá ter 16 seleções, com a entrada de mais países da Concacaf.

NÚMEROS

1 a 1

foi o placar do jogo entre CSKA, da Rússia, e PAOK, da Grécia, pela Liga Europa, em Moscou. Apesar do empate, os anfitriões se classificaram para a próxima fase. Hoje jogam Porto e Sevilla.

2 a 0

foi o placar da vitória do sérvio Novak Djokovic sobre o francês Michael Llodra, com duplo 6/3,

no ATP de Dubai. Foi a primeira partida oficial de Djokovic desde sua conquista do Aberto da

Austrália, em janeiro.

CAMPEONATO PAULISTA

Pintado assume Linense no lugar de Taddei

O técnico Pintado ficou pouco tempo desempregado. Demitido no fim de semana pelo Santo André, foi contratado ontem pelo Linense. Substitui Vilson Taddei, vítima da má campanha. O time de Lins é o 18.º da Série A1, com 6 pontos.

OLIMPÍADA 2016

Outras quatro cidades vão receber o futebol

Os torneios de futebol masculino e feminino da Olimpíada de 2016 não ficarão restritos ao Rio. São Paulo, Brasília, Salvador e Belo Horizonte também receberão partidas.

OLIMPÍADA 2012

O primeiro a ficar pronto

A equipe britânica de ciclismo fez ontem o 1º teste no velódromo para os Jogos de Londres, com capacidade para 6 mil lugares. Custou R$ 254 milhões e foi aberto 17 meses antes da Olimpíada.

ATLETISMO

Fabiana Murer fica em terceiro na Suécia

Fabiana Murer, campeã mundial indoor do salto com vara, terminou em 3.º no Meeting de Estocolmo (Suécia). A brasileira obteve a marca de 4,53 metros. A russa Svetlana Feofanova venceu com 4,68 metros.

ADRIANO

Atacante falta na chegada de técnico

Adriano não se reapresentou à Roma ontem após ter passado as últimas semanas no Brasil recuperando-se de uma fratura no braço, e perdeu o primeiro dia de trabalho do novo técnico da equipe, Vincenzo Montella.