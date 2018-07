Jogo Rápido

Nilmar marca, Villarreal vira e despacha o Napoli

Depois das derrotas de Milan e Inter na Copa dos Campeões (jogos de ida), ontem foi a vez do outro time italiano, o Napoli, decepcionar. A equipe visitou o Villarreal pela Liga Europa, saiu na frente com Hamsik, mas cedeu a virada (2 a 1) e está eliminada. Nilmar e Rossi garantiram o triunfo do "submarino amarelo", que agora pega o Bayer Leverkusen, nas oitavas. Com gol de Kuyt, na prorrogação, o Liverpool passou pelo Sparta (1 a 0) e desafia o Braga.

Demais duelos: Benfica x PSG, Dynamo x Manchester City, Twente x Zenit, CSKA x Porto, PSV x Rangers e Ajax x Spartak.

NÚMEROS

4

bilhões de reais foi o que a família real do Catar ofereceu para comprar o Manchester United. O americano Malcolm Glazer, dono desde 2005, sofre críticas dos torcedores pelos altos valores dos ingressos.

34

mil reais foi a multa imposta pela Conmebol ao Once Caldas, por causa de um objeto atirado na direção do árbitro na partida contra o peruano San Martín, em Manizales, pela Libertadores, dia 16. Os colombianos perderam por 3 a 0.

CAMPEONATO ALEMÃO

Sem zaga, Saint Pauli convoca assessor

Sem opções na defesa para amanhã contra o Hannover, o técnico do St. Pauli, Holger Stanislawski, convocou Hauke Brückner, assessor de imprensa. Brückner, 30 anos, atuou em 10 jogos da 2.ª Divisão em 2002.

TÊNIS

Bellucci bate polonês e vai à semi em Acapulco

Thomaz Bellucci precisou de 3h09 para vencer o polonês Lucasz Kubot, por 2 a 1 (6/7, 6/3 e 6/4) pelo ATP 500 de Acapulco. O brasileiro volta à quadra hoje para encarar o espanhol Nicolás Almagro na semifinal.

NBA

Estreia de gala

Carmelo Anthony não decepcionou os fãs dos Knicks que foram ver sua estreia anteontem no Madison Square Garden. Ele marcou 27 pontos e agarrou 10 rebotes na vitória (114 a 108) sobre os Bucks.

COPA DOS CAMPEÕES

Após falha, Julio Cesar vai para casa a pé

Abatido após ter falhado no gol que deu a vitória ao Bayern de Munique sobre a Inter, quarta-feira pela Copa dos Campeões, Julio Cesar foi do Estádio Giuseppe Meazza até sua casa a pé. "Falhas acontecem", disse o presidente Massimo Moratti.

COPA LIBERTADORES

Argentinos Jrs. Bate América de virada

O Argentinos Juniores venceu o América-MEX, ontem, por 3 a 1, de virada. Os argentinos somam 4 pontos no Grupo 3, contra 3 dos mexicanos, 2 do Fluminense e 1 do Nacional-URU.