Jogo rápido

Arsenal joga hoje pela primeira taça do ano

Sem ganhar nenhum título nos últimos cinco anos, o Arsenal tenta hoje, em Wembley, vencer o Birmingham, na final da Copa da Inglaterra, para acabar com o jejum.

CAMPEONATO ITALIANO

Inter tem de vencer e depois "secar" o Milan

Se bater hoje a Sampdoria fora de casa, a Inter ficará tranquila para "secar" o Milan, que amanhã enfrenta o Napoli. Se o time napolitano vencer, empata em pontos com o líder Milan (55), deixando a Inter, se vencer a dois pontos de distância.

MÁFIA DO APITO

Manipulação vai custar R$ 160 milhões

O ex-árbitro Edilson Pereira da Rocha, o empresário Nagib Fayad e a CBF foram condenados a pagar R$ 160 milhões pela "manipulação do Campeonato Brasileiro de 2005". A sentença é do juiz José Paulo Camargo Magano, da 17.ª Vara Cível.

MEIA MARATONA

Prova hoje tem número recorde de inscritos

A Meia Maratona de São Paulo terá hoje um número recorde de participantes: 11.500. Na prova, a equipe brasileira principal será liderada por Marilson dos Santos e Franck Caldeira.

MARCHA ATLÉTICA

Russa bate recorde na distância de 20 km

A russa Vera Sokolova, de 23 anos, quebrou ontem o recorde mundial da marcha atlética, na distância de 20 km. Ela fez o tempo de 1h25min41s durante o Campeonato Russo. Sokolava foi 33 segundos mais rápida que sua compatriota Olimpiada Ivanova, dona da marca desde 2005.

JUDÔ

Taciana Lima ganha bronze em Praga

A judoca Taciana Lima (até 48 kg) foi a única brasileira e subir no pódio no primeiro dia da etapa de Praga da Copa do Mundo de Judô. Ela ganhou bronze.