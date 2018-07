Jogo rápido

Villarreal e Porto a um passo da semi

Villarreal e o Porto praticamente garantiram classificação para as semifinais da Liga Europa no jogo de ida. O time espanhol bateu o Twente por 5 a 1, com dois gols de Nilmar (foto), enquanto os portugueses bateram o Spartak pelo mesmo placar. O Benfica goleou o PSV: 4 a 1. Já Braga e Dínamo ficaram no 1 a 1.

TAÇA LIBERTADORES

Grêmio derrota Junior e vai às oitavas de final

Com gols de Lúcio e Borges, o Grêmio derrotou o Junior de Barranquilla por 2 a 0 e se classificou com uma rodada de antecedência. O time gaúcho ainda pode garantir o 1.º lugar do grupo na última partida, contra o boliviano Oriente Petrolero.

NÚMEROS

27.022 espectadores viram o filme "Absoluto", exibido no beira-rio em 7 de dezembro. A marca valeu o Guinness Book como maior público em uma sessão de cinema.

BOXE

Pacaembu receberá a Forja de Campeões

As finais do Forja de Campeões vão ser disputadas na terça-feira, a partir das 18h15, no Ginásio do Pacaembu, depois que o Ginásio Baby Barioni foi interditado pelo Contru, na terça-feira.

BASQUETE

Fla e Brasília estreiam no Torneio Interligas

O primeiro quadrangular do Torneio Interligas, que reúne os quatro melhores times das Ligas Argentina e Brasileira, começa hoje, em Mendoza. O Flamengo enfrenta o Obras Sanitárias e o Brasília duela com o Peñarol de Mar del Plata.

TÊNIS

Wozniacki sua para seguir em Charleston

De modelito novo, Caroline Wozniacki teve trabalho para se classificar para as quartas de final do Torneio de Charleston, nos Estados Unidos. A número 1 do mundo precisou de dois tie-breaks para passar pela checa Barbora Zahlavova Strycova: 7/6 (8/6) e 7/6 (11/9).