Jogo Rápido

Leonardo defende sua sobrevivência na Inter

Duas derrotas dolorosas e em momento decisivo, diante do Milan (3 a 0 no Italiano) e do Shalke 04 (5 a 2 pela Copa dos Campeões) colocaram em xeque a permanência de Leonardo no comando da Inter. Hoje, diante do Chievo, ele tenta evitar a crise na equipe e, de quebra, salvar sua cabeça da degola.

NÚMEROS

5

meses após a cirurgia no joelho, o zagueiro Alex volta hoje ao Chelsea, diante do Wigan. Sem Rooney, suspenso, o líder Manchester United pega o Fulham podendo abrir 10 pontos sobre o vice-líder Arsenal

3 a 0

foi o placar da vitória do Rio sobre o Pinheiros (25/20, 25/23 e 25/11) no primeiro jogo da série melhor de três das semifinais da Superliga Feminina de Vôlei, ontem, em São Paulo. As equipes voltam a se enfrentar dia 16, no Maracanãzinho

CAMPEONATO ESPANHOL

Barça recebe o lanterna com a cabeça no Real

Cada vez mais perto do título espanhol, mas sabendo que deverá se encontrar com o rival Real Madrid na decisão da Copa do Rey e nas semifinais da Copa dos Campeões, o Barcelona tenta manter a vantagem de 9 pontos hoje, diante do Almería. O Real pega o Athletic de Bilbao.

DANÇA DE TÉCNICOS

Celso Roth é demitido no Internacional

Após um ano, Celso Roth deixa o comando do Internacional. A derrota por 1 a 0 para o Jaguares, quarta-feira, pela Libertadores, culminou com a demissão.

NBA

Chicago Bulls, o melhor do Leste

O Chicago Bulls é quem dá as cartas no Leste. Com 97 a 81 sobre o Boston, com 30 pontos de Derrick Rose, só um milagre tira o

primeiro lugar da equipe, que desde 2004 não chegava aos playoffs.

SÉRIE A2

Guarani e XV lutam para manter 100%

Três jogos abrem a 3.ª rodada da reta final da Série A2. O Guarani defende a liderança do Grupo 2 diante do vice-líder Comercial, às 19h, em Ribeirão Preto. Em Piracicaba, o XV, líder do Grupo 1, pega o Catanduvense, também às 19h, enquanto o Atlético Sorocaba recebe o Monte Azul às 16h.

SUL-AMERICANO SUB-17

Brasil joga pelo título diante da rival Argentina

A seleção brasileira decide, às 22h, o título do Sul-Americano sub-17 diante da Argentina. Vitória dá a taça. O empate serve desde que o Uruguai não vença.