Jogo Rápido

América empata e é rebaixado novamente

O América vai disputar novamente, em 2012, a segunda divisão do Campeonato Carioca. A queda ocorreu ontem, com o empate por 1 a 1 com o Macaé, em Macaé. Com apenas oito pontos em 14 partidas, o time sete vezes campeão estadual não tem mais como se salvar. O time já havia caído em 2008. A Cabofriense, que perdeu para o Vasco por 2 a 1, também está rebaixada. O Vasco ficou perto da classificação às semifinais da Taça Rio. Hoje, Flamengo, disputam o clássico da rodada, às 18h30, no Engenhão. Americano e Fluminense, que está em crise, jogam em Macaé.

CAMPEONATO ITALIANO

Inter volta a vencer e Leonardo fica aliviado

Com gols de Maicon e Cambiasso, a Inter de Milão fez 2 a 0 no Chievo e deu um pouco de tranquilidade ao técnico Leonardo. A Roma fez 2 a 1 na Udinese. Hoje, o líder Milan pega a Fiorentina e o Napoli não terá Cavani na visita ao Bologna.

NÚMEROS

4º

lugar no grid do GP do Alabama, segunda etapa da F-Indy, obteve o brasileiro Helio Castroneves, da Penske. O pole é seu companheiro de equipe, o australiano Will Power. A largada será às 16h45.

10

horas será o confronto entre Rio Preto e São José, no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, pela 3ª rodada do quadrangular final da Série A2 do Paulista. Enquanto o Rio Preto perdeu seus dois jogos, o São José tem 1 ponto.

CAMPEONATO ESPANHOL

Kaká marca 2 e dá vitória ao Real

Kaká foi decisivo ontem, nos 3 a 0 do Real Madrid sobre o Athletic de Bilbao. Fez dois gols, ambos de pênalti. O Real tem 76 pontos, contra 84 do Barcelona, que fez 3 a 1 no Almeria. Thiago Alcântara, filho de Mazinho, marcou o terceiro. Messi anotou os outros dois.

CAMPEONATO INGLÊS

Manchester United faz nova vítima

O Manchester United segue soberano no Inglês. Ontem, com gols de Berbatov e Valencia, a equipe bateu o Fulham, por 2 a 0, e abriu 10 pontos sobre o Arsenal (69 a 59). O Chelsea fez 1 a 0 no Wigan, gol de Malouda, e vem em tercejro, com 58.

SURFE

Damien Hobgood ganha WQS de Margaret River

O americano Damien Hobgood conquistou ontem o WQS de Margaret River, na Austrália, ao bater, na final, o australiano Yadin Nicol. O brasileiro William Cardoso ficou em terceiro.