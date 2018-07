Jogo Rápido

Valencia atropela o Villarreal e é o terceiro

O Valencia acabou com o embalo do Villarreal - estava empolgado por goleada de 5 a 1 sobre o Twente, na Liga Europa -, com baita surra de 5 a 0 pelo Espanhol. Assim, se consolidou na terceira posição, atrás de Barcelona e Real. Os visitantes podiam passar o rival. Marcaram Soldado (2), Mata (2) e Banega.

CAMPEONATO ALEMÃO

Bayern antecipa a saída do técnico Van Gaal

Eliminado na Copa dos Campeões e sem chances de título no Campeonato Alemão. Cansado dos vexames, a direção do Bayern de Munique resolveu antecipar a saída do técnico Van Gaal, que aconteceria ao fim da temporada, daqui 5 jogos.

NÚMEROS

3 a 1

foi o placar da primeira vitória do Rio Preto na segunda fase da Série A2 do Campeonato Paulista. Jogando em casa, a equipe bateu o lanterna da chave, São José, com três gols de Bruno Mendes.

7

pontos separam o líder do Inglês, Manchester United, do Arsenal, que ontem ganhou em sua visita ao Blackpool, por 3 a 1. Diaby, Eboué e Van Persie marcaram para os Gunners. O gol de honra do time

da casa foi de Taylor-Fletcher.

CAMPEONATO ITALIANO

Pato marca e líder Milan vence

O Milan caminha a passos largos para acabar com a hegemonia da pentacampeã Inter. O líder do cálcio visitou e ganhou da Fiorentina, 2 a 1, gols de Seedorf e de Pato. O Napoli fez 2 a 0 no Bologna.

TÊNIS

Caroline Wozniacki leva

o título de Charleston

A dinamarquesa Caroline Wozniacki segue mostrando que não é a primeira do ranking mundial por acaso. A bela conquistou ontem, com muita facilidade, o Aberto de Charleston, nos Estados Unidos, seu terceiro título no ano, ao bater a russa Elena Vesnina por 6/2 e 6/3.