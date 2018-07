Jogo Rápido

Morre Nilza, ex-pivô da seleção feminina

Autora da cesta histórica que garantiu ao Brasil, no último lance do jogo, a medalha de bronze no Mundial de 1971, disputado em São Paulo, a ex-pivô Nilza Monte Garcia morreu anteontem, aos 68 anos, vítima de câncer. Ex-jogadora do Ypiranga, Corinthians e Pirelli/Santo André, Nilza se dedicou à educação após as quadras. Era professora no curso de Educação Física da FMU.

NÚMEROS

1ª

semifinal da Superliga Feminina entre Osasco e Vôlei Futuro será hoje

6

cidades de SC recebem o Mundial Feminino de Handebol em dezembro

NOVO DESAFIO

Carl Lewis apresenta candidatura ao Senado

Dono de nove medalhas olímpicas de ouro, o americano Carl Lewis, de 49 anos, anunciou ontem que vai se candidatar ao Senado de Nova Jersey pelo Partido Democrata. Prometendo lutar pelas crianças e idosos, Lewis tem slogan que faz alusão a seus feitos olímpicos. "Quando concorro, é para vencer."