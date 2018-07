Jogo Rápido

Cruzeiro encerra 1ª fase para seguir na ponta

Disposto a garantir o primeiro lugar no Grupo 7 e manter a invencibilidade na Taça Libertadores, o Cruzeiro encerra hoje sua participação na primeira fase da competição contra o Estudiantes, às 21h50, em La Plata, na Argentina. O time mineiro lidera a chave com 13 pontos (quatro vitórias e um empate) e só perde a liderança se for goleado por sete ou mais gols de diferença. Sem poder contar com o meia Walter Montillo (problemas particulares), o técnico Cuca vai escalar o volante Leandro Guerreiro. No primeiro jogo, o Cruzeiro venceu por 5 a 0, na Arena do Jacaré.

DIREITOS DE TRANSMISSÃO

Fluminense é o 14º time a fechar com a Globo

O presidente Peter Siemsen (foto) confirmou a assinatura do contrato por quatro anos (2012 a 2015) pela transmissão do Campeonato Brasileiro. Oficialmente os valores não foram revelados, mas se comenta que o clube receberá R$ 56 milhões.

NÚMEROS

6

jogos da Liga Mundial de Vôlei que seriam disputados no Japão foram transferidos. Alemanha, Rússia

e Bulgária se negaram a viajar para o país em junho, por causa dos

riscos de contaminação.

1º

estrangeiro a confirmar presença no GP Rio de Atletismo, no dia 26 de maio, é Alonso Edward. Com a marca de 19s81, o panamenho foi medalhista de prata nos 200 m do Mundial de Berlim, em 2009, e só ficou atrás de Usain Bolt (19s19).

MASTERS DE MONTE CARLO

Federer passeia no primeiro jogo

Roger Federer precisou de apenas 50 minutos para passar à

3ª rodada em Mônaco. O suíço, número 3 do mundo, derrotou o alemão Philipp Kohlschreiber por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1.

TÊNIS

Bellucci decepciona na estreia em Mônaco

Número 1 do País e 31.º da ATP, Thomaz Bellucci segue sem vitória no Masters 1000 de Monte Carlo. Contra o francês Gilles Simon, 24.º do mundo, o paulista abusou dos erros e perdeu por 2 sets a 0 (6/3, 6/2), em sua terceira eliminação seguida em estreias no torneio.

Favorito, Mello cai ante 405º do mundo em SC

Cabeça de chave número 1 do Aberto de Santa Catarina, Ricardo Mello foi surpreendido ontem na estreia pelo argentino Martin Alund, 405.º do ranking, com derrota por 2 sets a 1.