Jogo Rápido

Brasil ganha duas posições e já é terceiro

A seleção brasileira, enfim, voltou a subir no ranking da Fifa, divulgado ontem. Graças ao triunfo por 2 a 0 diante da Escócia, em amistoso no mês passado, a equipe dirigida por Mano Menezes agora aparece na terceira colocação (era a quinta), atrás das finalistas do Mundial de 2010: Espanha e Holanda, que seguem liderando o ranking. O Brasil superou Alemanha e Argentina, que caíram uma posição cada. A Itália voltou ao top 10, agora em 9.º, atrás de Portugal, que ganhou uma posição. A Inglaterra permanece em 6.º, seguida pelo Uruguai. A Croácia caiu para décimo.

NÚMEROS

3

times portugueses podem passar às semifinais da Liga Europa. O Porto visita o Spartak com vantagem de 5 a 1, o PSV recebe o Benfica após perder por 4 a 1 e o Braga precisa vencer o Dínamo (1 a 1).

2

milhões de reais é o valor da Bugatti Veyron que Roberto Carlos ganhou do presidente do Anzhi, o milionário russo Suleiman Kerimov, domingo, quando completou 38 anos. O carro é o mais rápido do mundo: chega a 434 km/h.

COPA AMÉRICA

Espanha recusa convite para substituir Japão

A seleção espanhola não jogará a Copa América deste ano, em julho, na Argentina. A Federação Espanhola desistiu ontem de substituir o Japão, que não participará do torneio por conta dos efeitos causados pelo forte terremoto que abalou o país no mês passado. A Espanha alegou que "o calendário apertado tem tornado a participação impossível", lembrando que já havia sido convidada para disputar a competição outras vezes. Se aceitasse o convite, provocaria revolta nos grandes times do país, principalmente Barcelona e Real Madrid, que seriam obrigados a ceder seus atletas.

TÊNIS

Nadal volta soberano ao saibro

Rafael Nadal manteve ontem, na sua estreia no Masters de Monte Carlo, soberania no saibro. Bateu Jarkko Nieminen com facilidade (duplo 6/2) e agora tem 23 jogos de invencibilidade na superfície.

FÓRMULA INDY

Bia Figueiredo retorna às pistas após fratura

A brasileira Bia Figueiredo vai poder disputar a etapa de Long Beach da Fórmula Indy, neste fim de semana. A piloto recebeu autorização médica para voltar a correr, mas usará um protetor na mão direita, fraturada em acidente na corrida de abertura da temporada 2011.