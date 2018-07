Jogo Rápido

Mano vai convocar time para dois amistosos

O técnico Mano Menezes vai convocar no dia 19 de maio, num hotel da luxo da zona sul do Rio, a seleção brasileira para os amistosos contra Holanda e Romênia. O jogo contra os holandeses vai ser disputado em Goiânia, no Serra Dourada, em 4 de junho. Três dias depois, a seleção enfrenta a Romênia no Pacaembu, em partida que marcará a oficialmente a despedida do atacante Ronaldo Fenômeno dos gramados. Nos dias 20 e 21 de junho, a equipe brasileira faz exame médico no Rio para a disputa da Copa América, em julho, na Argentina. Os amistosos servirão para avaliações.

NÚMEROS

3 portugueses e um espanhol farão as semifinais da Liga Europa. O Porto fez 5 a 2 no Spartak, o Benfica ficou no 2 a 2 com o PSV, o Braga segurou o 0 a 0 com o Dínamo e o Villarreal bateu o Twente, 3 a 1.

3 a 0 foi o placar da disputa entre Uberlândia e Araraquara pelas oitavas de final da NBB, com vitória por 74 a 65. O próximo adversário será o Brasília. Também ontem o Minas empatou a série em 1 a 1 com o Joinville, ao vencer por 80 a 78.

SÉRIE C

Tabela sai. Santo André cai no grupo da morte

A fase é dura para o Santo André, rebaixado no Paulista e virtualmente eliminado da Copa do Brasil. O time caiu no grupo mais difícil da Série C - de 16 de julho a 12 de novembro - ao lado de Brasil de Pelotas, Caxias, Chapecoense e Joinville.

FLAMENGO

Vagner Love pede para CSKA liberá-lo em junho

Vagner Love confirmou ontem que pediu à diretoria do CSKA, da Rússia, para voltar ao Flamengo em junho. "Pedi para voltar e o único time que me fez proposta foi o Flamengo."

TÊNIS

Nadal e Federer vão às quartas em Monte Carlo

Rafael Nadal contra Roger Federer é a final dos sonhos do público do Masters de Monte Carlo e ontem chegaram fácil às quartas de final. Nadal passou por Richard Gasquet (6/2 e 6/4) e enfrenta Ivan Ljubicic. Já Federer bateu Marin Cilic (6/4 e 6/3) e joga com Jurgen Melzer.