Jogo rápido

Flu joga pela vaga. Bota precisa vencer e torcer

O Fluminense ainda não tem vaga garantida na semifinal da Taça Rio. A situação, porém, é confortável. Basta um empate contra o Nova Iguaçu, hoje, às 16 horas, no Engenhão, para assegurar um posto na fase seguinte. Por isso, o técnico Enderson Moreira decidiu escalar o que tem de melhor. Já o Botafogo não depende apenas de si. Precisa vencer o já rebaixado América, às 16 horas, em São Januário, e torcer para que o Vasco derrote, no mesmo horário, o Olaria. O Flamengo, já classificado, pode ainda terminar em primeiro do grupo desde que vença o Macaé e o Vasco tropece.

NÚMEROS

6 anos sem títulos está o Arsenal. Para não fechar outra temporada sem ter o que comemorar, o time precisa vencer o Liverpool para seguir sonhando em derrubar o Manchester United, líder do Inglês.

5 pontos dos últimos 12 disputados somou líder Borussia Dortmund no Alemão. Para evitar a preocupante aproximação do Bayer, só cinco pontos atrás, o time conta com vitória diante do Friburgo e uma ajuda do Bayern diante do Bayer

SÉRIE A2

Guarani empata com Comercial e adia acesso

O líder Guarani só empatou por 3 a 3 com o Comercial, ontem: tem 8 pontos, e o vice-líder Comercial, 6. Também ontem, São José 4 x Rio Preto 1. O Catanduvense (8) assumiu a liderança do outro grupo ao bater o XV de Piracicaba (6) por 2 a 1.

SÉRIE A3

Oito times brigam por quatro vagas de acesso

Começa hoje a fase final da A3. Divididos em dois grupos, 8 times brigam por 4 vagas na A2: Taubaté x Velo Clube, Flamengo x G. Osasco, São Carlos x Santacruzense, XV de Jaú x Penapolense.

GAÚCHO

Falcão vence na estreia como técnico do Inter

Paulo Roberto Falcão estreou como técnico do Inter fazendo festa: a equipe venceu o Santa Cruz por 1 a 0, gol de Leandro Damião. O Inter garantiu vaga nas semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho.

NBA

Favorito, Lakers iniciam caminhada nos playoffs

Nas bolsas de apostas, poucos acreditam que o New Orleans Hornets possa ganhar algum jogo do playoff diante dos Lakers de Kobe Bryant. Hoje, ele tenta contrariar os prognósticos na visita ao Staple Center.