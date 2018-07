Jogo rápido

Semifinais da Taça Rio já estão definidas

Vasco x Olaria e Fluminense x Flamengo. Esses são os jogos das semifinais da Taça Rio depois da rodada de ontem. O Botafogo ficou fora por ter se classificado só em terceiro lugar no Grupo B. O Vasco foi o primeiro colocado na chave A ao arrancar um empate suado contra o Olaria por 2 a 2 (foto). O Flamengo, que ficou em segundo no mesmo grupo, também só empatou com o Macaé por 1 a 1. Ronaldinho perdeu pênalti no fim do jogo. O Fluminense bateu o Nova Iguaçu por 1 a 0.

NÚMEROS

5 a foi a goleada sobre o Bolton que deu a vaga ao Stoke City na final da Copa da Inglaterra. O rival será o Manchester City, que havia batido o Manchester United por 1 a 0.

3h38 é o recorde de cinco corredores completando uma maratona unidos. A equipe Cincinnati All-Stars quer batê-lo hoje, em Boston.

2 a 1 foi o placar da derrota do Napoli para a Udinese. Agora o time napolitano deixou que o líder Milan se distanciasse seis pontos (71 a 65).

CAMPEONATO MINEIRO2

Dois Américas nas semifinais do Estadual

Atlético x América e Cruzeiro x América, de Teófilo Otoni. Essas são as semifinais após a goleada do Atlético sobre o América-TO por 7 a 1 e do 1 a 0 do Cruzeiro sobre o Uberaba.

CAMPEONATO BAIANO

Bahia goleia, espanta a crise e avança de fase

O Bahia goleou o Vitória da Conquista por 4 a 0 e vai pegar o Vitória nas semifinais. Na outra partida da fase, o Serrano enfrenta o Bahia de Feira de Santana.

CAMPEONATO PARANAENSE

Coritiba bate o Roma e vence 20º jogo seguido

O Coritiba venceu o Roma por 4 a 1, chegou a 20 vitórias seguidas no Estadual do Paraná e garantirá o título na próxima rodada se bater o Atlético-PR no clássico.

BASQUETE

Limeira e Joinville forçam quinto jogo

O Limeira fez valer o mando de quadra e venceu ontem o São José por 95 a 84 e forçou o quinto jogo pelas oitavas de final do NBB. As equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira, em São José dos Campos. Uma vitória fora de casa do Joinville sobre o Minas por 85 a 74 também forçou o quinto jogo. As duas equipes jogam quarta em Joinville.

VÔLEI

Stacy já fala e responde bem aos estímulos

A recuperação da líbero americana Stacy Sykora, do Vôlei Futuro, é considerada boa pela equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, onde a jogadora permanece internada. Stacy já está falando e respondendo bem aos estímulos. Ela sofreu traumatismo cranioencefálico no acidente do ônibus da equipe na terça-feira,