Jogo Rápido

Alexandre Pato desfalca o Milan por três semanas

O Milan anunciou ontem que Alexandre Pato sofreu distensão na coxa direita e vai desfalcar o time, que tem 6 pontos de diferença para o Napoli na liderança do Campeonato Italiano, por até três semanas. O atacante deixou o campo aos 40 minutos de jogo, sábado, na vitória sobre a Sampdoria (3 a 0).

TÊNIS

Em Barcelona, Bellucci perde 4º jogo seguido

Thomaz Bellucci tinha tudo para enfrentar Rafael Nadal na 2ª rodada de Barcelona, mas parou na véspera. Perdeu para Santiago Giraldo (7/5 e 6/3) após ter dois set points na primeira parcial. É sua quarta derrota seguida, a terceira em estreias.

NÚMEROS

57

segundos é a diferença que Geoffrey Mutai obteve na Maratona de Boston. Mas o tempo de 2h03min02 não é recorde mundial, pois a prova não obedece a critérios da Federação Internacional.

1 a 0

foi o placar da vitória do Villarreal sobre Zaragoza, ontem, pelo Espanhol. O gol de Rossi coloca o time muito perto da vaga na Copa dos Campeões - livrou 9 pontos do Athletic Bilbao. Hoje, pelo Inglês, tem Newcastle x Manchester United.

NBA

Boston tenta ampliar vantagem sobre Knicks

Depois de belo duelo no domingo, decidido nos segundos finais - 87 a 85 para o Boston (com uma cesta de três de Ray Allen) - os Celtics tentam ampliar vantagem sobre o New York Knicks nos playoffs da NBA. Também hoje: Orlando x Atlanta e Dallas x Portland.