Jogo Rápido

Eduardo Arroz discute e é afastado de treino

O lateral-direito Eduardo Arroz discutiu com o auxiliar técnico Jair Leite e foi expulso do treino de ontem da Ponte Preta pelo técnico Gilson Kleina. O treinador, porém, confirmou sua presença contra o Santos, sábado.

SÉRIE A3

Quadrangular final tem segunda rodada hoje

Penapolense e Taubaté jogam pela liderança no quadrangular final. Já Velo Clube e XV de Jaú tentam a 1.ª vitória. No outro grupo, São Carlos e Flamengo defendem a liderança fora de casa contra Osasco e Santa Cruzense.

NÚMEROS

70

pontos soma o Manchester United na ponta do Campeonato Inglês. Após o empate sem gols com o Newcastle, ontem, fora de casa, a vantagem sobre o vice-líder Arsenal subiu para sete pontos

1 a 0

para a Internazionale foi o placar do primeiro jogo com a Roma pelas semifinais da Copa da Itália, no Estádio Olímpico. Stankovic marcou o gol da equipe, o que dá sobrevida ao técnico Leonardo. O jogo de volta será no dia 11 de maio

SURFE

Jacqueline Silva sofre acidente e deixa etapa

A etapa de Bells Beach, Austrália, do circuito mundial de surfe terminou antes de começar para Jacqueline Silva. A catarinense bateu o carro no caminho da praia, foi internada em hospital sob observação e aconselhada a desistir da etapa pelos médicos.

TÊNIS

Com lesão, Murray abre mão de Barcelona

Andy Murray receberia R$ 315 mil só para jogar o Torneio de Barcelona, nesta semana. Mas o britânico teve de desistir da disputa por causa de lesão no cotovelo sofrida em Monte Carlo.

PELO MUNDIAL

Brasília faz festa e pede abertura

A festa dos 51 anos de Brasília serviu de pretexto para a capital pleitear a abertura do Mundial. Sob o slogan "A Copa começa aqui", o Museu Nacional da República foi decorado com imagens de jogadores

NBB

Só restam duas vagas para as quartas de final

Com a série melhor de cinco empatada em 2 a 2, São José x Limeira e Joinville x Minas jogam, às 20h, pela classificação. Franca, Pinheiros, Brasília, Flamengo, Bauru e Uberlândia estão na próxima fase.

NBA

Miami e Chicago arrasam nos playoffs

LeBron James deu um show anteontem, fez 29 pontos e o Miami Heat abriu 2 a 0 sobre os 76ers nos playoffs, com vitória de 94 a 73. O Chicago Bulls também ganhou a segunda partida. Fez 96 a 90 nos Pacers.