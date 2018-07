Jogo Rápido

Joinville e São José vão às quartas de final

O time catarinense, que bateu o Minas por 71 a 66, e os paulistas, que derrotaram Limeira por 81 a 76, fecharam a série melhor de cinco em 3 a 2 e unem-se a Franca, Pinheiros, Brasília, Flamengo, Bauru e Uberlândia nas quartas de final.

TORNEIO INTERLIGAS

Pinheiros busca seu 1º título internacional

No torneio que reúne os quatro melhores times das ligas argentina e brasileira, o Pinheiros joga em São Paulo, às 19 horas, contra o Obras Sanitárias, por seu primeiro troféu internacional.

NÚMEROS

45 mil

reais foi o valor da multa aplicada pela Uefa a Nilmar por forçar o terceiro cartão amarelo na goleada de 5 a 1 sobre o Twente, no jogo de ida das quartas da Liga Europa. O Villarreal foi punido em R$ 137 mil.

2

meses é o tempo que a surfista Jacqueline Silva ficará afastada dos campeonatos depois de sofrer acidente de automóvel em Bells Beach, na Austrália, onde ocorre o 2º evento do ano. A brasileira teve uma fratura na rótula do joelho.

NBA

Nem show de Carmelo breca o Boston Celtics

Carmelo Anthony marcou 42 pontos, mas não conseguiu evitar que o seu New York Knicks fosse derrotado pela segunda vez pelo Boston Celtics nos playoffs da NBA. A vitória dos donos da casa, no entanto, foi bem apertada: 96 a 93.

TELÊ SANTANA

Biografia que exalta o mestre é relançada

Há cinco anos morria o treinador Telê Santana. Hoje, ele será reverenciado com o relançamento do livro Fio de Esperança - Biografia de Telê Santana, de autoria de André Ribeiro.

TÊNIS

Nadal: invicto no saibro

Rafael Nadal segue com sua campanha invicta no saibro (30 triunfos seguidos). Ontem, na estreia do Torneio de Barcelona, bateu Daniel Gimeno-Traver por duplo 6/1 e avançou às oitavas de final.

STOCK CAR PAULISTA

Piloto morre três dias após sofrer acidente

O piloto Paulo Aparecido Kunze (foto), 67 anos, morreu ontem após sofrer traumatismo craniano em acidente no Autódromo de Interlagos, no domingo, pela Stock Car Paulista. Ele capotou seu Ômega na saída da curva do Sol e chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu.