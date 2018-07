Jogo Rápido

Diretor banca Leonardo na Inter em 2011/2012

A imprensa italiana especula que Leonardo deve deixar a Inter de Milão na próxima temporada europeia, mas Ernesto Paolillo, diretor executivo do clube, garante a permanência do técnico brasileiro. "O futuro dele é aqui. É um grande treinador, está trabalhando muito bem e nós estamos satisfeitos", disse.

NBA

Lakers vence e empata série com Hornets: 1 a 1

O Los Angeles Lakers, atual campeão da NBA, ainda não teve atuação de encher os olhos nos playoffs, mas pelo menos bateu o New Orleans Hornets e empatou a série em 1 a 1. Kobe Bryant (foto) esteve mais uma vez apagado: fez só 11 pontos.

TORNEIO INTERLIGAS

Pinheiros perde em casa para o Obras Sanitárias

Em jogo equilibrado, o Pinheiros levou a pior e foi derrotado por 80 a 77 pelo Obras Sanitárias, da Argentina, na final do Torneio Interligas de basquete masculino.

NÚMEROS

2

tenistas brasileiros estão nas quartas de final do Challenger de Santos. Enfrentam argentinos. Ricardo Mello joga com Leonardo Mayer, enquanto João Souza confronta-se com Sebastian Decoud.

VÔLEI

Time de Araçatuba faz visita a Stacy Sycora

A emoção tomou conta da líbero americana Stacy Sycora, ontem. A jogadora do Vôlei Futuro recebeu a visita de suas companheiras de equipe e de seleção, caso de Logan Tom.

TÊNIS

Almagro vence e entra no top 10

Nicolas Almagro é o terceiro espanhol no grupo dos 10 melhores tenistas do mundo. O bicampeão do Brasil Open chegou lá após bater Nikolay Davydenko - 7/6 (7/2) e 6/3 - em Barcelona.