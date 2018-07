Jogo Rápido

Três times podem garantir acesso hoje

Catanduvense, Comercial e Guarani podem garantir o acesso à elite do futebol paulista hoje. O Catanduvense sai de casa para enfrentar o lanterna Atlético Sorocaba, às 19h, e, se vencer, chegará a 11 pontos e não poderá mais ser alcançado por seus adversários - XV de Piracicaba, com 6, e Monte Azul, com 5, jogam amanhã. Já o Comercial recebe o São José às 18h30 e, se ganhar, chega a 9 pontos e acaba com as chances do São José, hoje com 4 pontos. De quebra, ainda vai garantir o acesso do Guarani, que tem 8 pontos e amanhã recebe o lanterna Rio Preto. Após esta rodada, faltará apenas uma.

TAÇA RIO

Vasco pega Olaria por vaga na decisão

A responsabilidade do Vasco no jogo contra o Olaria é imensa. Tem a obrigação de se impor e vencer a semifinal da Taça Rio, às 18h30, no Engenhão. O adversário nunca chegou em uma decisão de turno do Estadual.

CAMPEONATO ALEMÃO

Borussia Dortmund joga pelo título

O Borussia Dortmund pode ser campeão alemão hoje. Líder com 69 pontos, tem de vencer o Borussia Mönchengladbach, fora, e torcer por empate do Bayer Leverkusen (2.º colocado, com 61) contra o Hoffenheim.

NÚMEROS

8

pontos é a diferença do líder Barcelona, que hoje recebe o Osasuna (15h), para o Real Madrid, que terá pedreira diante do 3º colocado Valência (13h), na casa do rival. Também hoje: A. Bilbao x Real Sociedad.

16h45

é o horário do confronto entre Benfica e Paços de Ferreira, na decisão da Taça da Liga de Portugal. O Benfica, campeão português da temporada, conquistou as duas últimas taças e hoje tenta confirmar favoritismo em Coimbra.

VÔLEI DE PRAIA

Festa brasileira em Brasília

Em final emocionante, Juliana e Larissa deram fim à série invicta de 80 jogos das americanas Walsh e May no circuito mundial. Com vitória por 2 sets a 1, conquistaram ontem a etapa de Brasília.

CAMPEONATO ITALIANO

Jornal italiano diz que Tévez acertou com Inter

De acordo com o jornal Corriere dello Sport, Inter e Manchester City chegaram a acordo e o atacante argentino Tévez vai defender a equipe italiana na próxima temporada. Hoje, a Inter recebe a Lazio, enquanto Milan (líder) e Napoli (vice), saem de casa para encarar Brescia e Palermo.