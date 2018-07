Jogo Rápido

Dortmund perde e vê Leverkusen mais perto

O Borussia Dortmund podia até ser saído de campo campeão alemão ontem. Mas perdeu do lanterna Moenchengladbach, por 1 a 0, e, com 69 pontos, viu o Bayer Leverkusen (2 a 1 no Hoffenheim) chegar a 64 e se aproximar. O Dortmund continua com a mão na taça, pois faltam apenas 3 rodadas.

CAMPEONATO INGLÊS

Manchester United faz 1 a 0 e amplia liderança

Foi um sufoco. Em pleno Old Trafford, o Manchester United suou para vencer o Everton por 1 a 0. O gol foi marcado por Hernandez, em posição duvidosa. O Chelsea fez 3 a 0 no West Ham e Fernando Torres enfim marcou para os azuis.

NÚMEROS

8 a 1

foi o placar da goleada do Cruzeiro sobre o América de Teófilo Otoni, ontem, pela semifinal do Campeonato Mineiro. Montillo marcou três vezes. Hoje, o Atlético faz o clássico contra o América.

58s56

foi o tempo de Daynara de Paula, obtido ontem, nos 100 m borboleta, na Tentativa para o Mundial, no Rio. Com isso, ela se garantiu na competição em Xangai. Na prova masculina dos 100 m borboleta, a vitória foi de César Cielo, com 53s07.

NBA

Bryant brilha e Lakers vencem

Com grande atuação de Kobe Bryant, que fez 30 pontos, o Los Angeles Lakers venceu o New Orleans Hornets por 100 a 86 e fez 2 a 1 na série melhor de sete. A quarta partida será disputada hoje.

VÔLEI DE PRAIA

Dupla americana fica com ouro em Brasília

A dupla americana formada por Phil Rogers e Todd Dalhausser não deu chance aos brasileiros Alison e Emanuel. Na final da etapa de Brasília do Circuito Mundial, os campeões olímpicos venceram por 2 sets a 0 (21/18 e 21/13) e aumentaram a série invicta para 29 jogos.