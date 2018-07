Jogo Rápido

Ministro critica estádio alternativo de São Paulo

O ministro do Esporte, Orlando Silva, classificou como "inadequada" a hipótese de São Paulo utilizar um estádio alternativo para sediar a Copa das Confederações, em 2013. Orlando Silva disse que se reuniu na semana passada com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), e com o prefeito da capital, Gilberto Kassab, para pedir celeridade nas obras do Corinthians, em Itaquera. De acordo com o ministro, o governador e o prefeito avisaram que o estádio não estará pronto para a Copa das confederações. A expectativa é que o estádio fique pronto apenas em 2013.

ESPANHOL

Elias marca e o Atlético de Madri goleia o Levante

O brasileiro abriu o placar ontem, em casa, numa vitória fácil do Atlético de Madrid sobre o Levante: 4 a 1. Com o resultado, o time soma 49 pontos e disputa cabeça a cabeça com o Sevilla - que venceu o Villarreal por 3 a 2 -, uma das vagas na próxima Liga Europa.

NÚMEROS

9

pontos atrás do líder Manchester United ficou o Arsenal ao perder para o Bolton, ontem, fora de casa por 2 a 1. O Chelsea, que venceu no sábado por 3 a 0, é o vice-líder, seis pontos atrás.

11

semanas após se acidentar no rali Ronde di Andora, Robert Kubica deixou o hospital Santa Corona, na Itália. Em comunicado, a instituição afirma que, agora, o polonês poderá iniciar "um novo processo de reabilitação fora do hospital"".

SURFE

Parkson vence na etapa de Bells Beach

O australiano Joel Parkson assumiu a 2ª colocação do ASP World Tour ao derrotar ontem, em seu país, o compatriota Mick Fanning. O brasileiro Adriano Souza acabou em 3º, após desbancar Kelly Slater.

CAMPEONATO ALEMÃO

Diego e Grafite ajudam Wolfsburg a respirar

Na antepenúltima posição, mas agora há apenas dois pontos de sair da degola, os "Lobos" do Wolfsburg aplicaram goleada ontem sobre o Colônia, em casa: 4 a 1. Diego e Grafite foram protagonistas, com assistências para Mandzukic e Dejagah, que marcaram duas vezes cada.

NBB

Franca abre vantagem sobre o São José

Mesmo fora de casa, a equipe de Hélio Rubens venceu o São José por 84 a 79. Assim, Franca saiu na frente na primeira das cinco partidas entre os dois pelas semifinais.