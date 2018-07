Jogo Rápido

Manchester City vence e mantém sonho do título

O atacante bósnio Edin Dzeko, que custou £ 30 milhões (cerca de R$ 80 milhões), marcou ontem seu primeiro gol pelo Manchester City, garantindo a vitória sobre o Blackburn Rovers por 1 a 0. A vitória deixa o clube em quarto, com 59 pontos, cinco atrás do Arsenal, terceiro colocado, mas com um jogo a menos.

TÊNIS EM PORTUGAL

2 a 0

foi o placar da derrota dos brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares nas duplas no Torneio de Estoril. O argentino Carlos Berlocq e o espanhol Pere Riba venceram com tranquilidade por 6/2 e 6/3.

213º

do mundo é o dinamarquês Frederik Nielsen, adversário de Thomaz Bellucci hoje na primeira rodada do Torneio de Estoril. O brasileiro vem de série negativa de quatro derrotas. Marcos Daniel joga com Edouard Roger-Vasselin (129º).

CAMPEONATO CARIOCA

Felipe pede desculpas ao Flu por ofensas

Depois de pegar dois pênaltis na semifinal da Taça Rio, o goleiro Felipe xingou torcedores do Fluminense e do Vasco no Twitter. Mas ontem o goleiro do Flamengo disse que foi uma brincadeira de um primo e pediu desculpas aos rivais do rubro-negro.

NBA

Lakers tropeça de novo

O Los Angeles Lakers tropeçou de novo. O time perdeu por 93 a 88 para o New Orleans Hornets e a série dos playoffs da NBA está empatada em 2 a 2. Chris Paul marcou 27 pontos e pegou 13 rebotes.

TAÇA LIBERTADORES

Grêmio abre hoje a fase de mata-mata

O time gaúcho enfrenta o Universidad Catolica, do Chile, no Olímpico, às 19h30, abrindo as oitavas de final. Três titulares não jogam: o goleiro Vitor e o lateral Lúcio, contundidos, e o zagueiro Rodolfo, suspenso. Em Buenos Aires, o Velez Sarsfield recebe o LDU.