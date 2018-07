Jogo Rápido

Ronaldinho, quase fora da decisão com o Vasco

Dificilmente o Flamengo contará com o meia Ronaldinho Gaúcho na decisão da Taça Rio, domingo, no Engenhão. O meia faz fisioterapia para tentar se recuperar para o clássico, mas ainda reclama de dores no joelho esquerdo. O lateral Léo Moura, também machucado, é outro que pode perder a final.

NÚMEROS

2 a 0

é vantagem de Franca sobre São José nas quartas de final do NBB. Ontem, em casa, o time venceu por 79 a 78. No outro jogo, o Pinheiros superou o Joinville por 84 a 70 e também abriu 2 a 0.

3

equipes podem definir a série dos playoffs da NBA hoje. O Memphis Grizzlies joga para ser a grande zebra. Visita o San Antonio e, se vencer, faz 4 a 1. Também com 3 a 1, Oklahoma e Miami jogam em casa contra Denver e 76ers

CRISE NO BOTAFOGO

Joel Santana faz críticas a Caio Jr.

O técnico Joel Santana resolveu falar abertamente sobre sua saída do Botafogo. E não poupou críticas a seu sucessor, Caio Jr. "Disse que ia fazer e acontecer. Cadê?", disse ao jornal Meia Hora. O Alvinegro foi eliminado do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil.

LIBERTADORES

Flu corta Emerson da fase final: rescisão perto

Emerson, autor do gol do título nacional do Flu no ano passado, está perto de deixar o clube. Ontem, ele cortado das fases finais da Libertadores - entrou Diogo.

TÊNIS

Bellucci espanta a má fase

Thomaz Bellucci vinha de quatro derrotas seguidas, mas ontem venceu Frederik Nielsen na estreia do Torneio de Estoril: 7/5 e 6/1. Ricardo Mello bateu o americano John Isner por 6/4 e 7/6(4).

VÔLEI

Leandro Vissotto se despede do Vôlei Futuro

O oposto Leandro Vissotto não seguirá defendendo o Vôlei Futuro, de Araçatuba, com o qual foi terceiro lugar na Superliga. Ontem, o jogador postou em seu Twitter uma frase agradecendo o carinho da equipe, em tom de despedida. "Gostaria de agradecer Araçatuba pelo carinho e hospitalidade. Agradecer à diretoria do VF por tudo. Fiquem com Deus", escreveu o jogador, que ainda não sabe se segue no País ou volta à Europa.