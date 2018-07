Jogo rápido

Time manda o polêmico Carlos Alberto embora

Em três meses no Grêmio, Carlos Alberto esteve em 12 jogos, fez um gol e acumulou polêmicas: discutiu com torcedores e rivais pelo Twitter e arrumou briga com a imprensa. Ontem, o clube dispensou o meia, que havia sido emprestado pelo Vasco.

LIGA EUROPA

Porto massacra o Villarreal: 5 a 1

O Porto praticamente garantiu classificação à final no jogo de ida. Com 4 gols de Falcão (foto), fez 5 a 1 no Villarreal em Portugal. Na outra semifinal, o Benfica bateu o Braga por 2 a 1.

VASCO

Juninho volta ao clube com salário simbólico

Depois de passar 10 anos fora do Brasil, Juninho Pernambucano retorna ao Vasco. O meia, que estava no Al Gharafa (Catar), assinou contrato até dezembro com salário simbólico de R$ 600 por mês. Só ganha mais se o time se classificar para a Taça Libertadores ou for campeão da sul-americana.

TAÇA LIBERTADORES

Inter obtém um bom empate em Montevidéu

O Internacional obteve um bom empate, por 1 a 1, ontem à noite, no Estádio Centenário, em Montevidéu, diante do Peñarol, no jogo de ida das oitavas de final da Taça Libertadores. Agora, a equipe gaúcha, que busca a terceira taça da competição continental, só precisa de um empate sem gols na quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre, para garantir vaga nas quartas de final. Matías Corujo, aos 37 minutos do primeiro tempo abriu o placar para delírio dos 55 mil torcedores uruguaios. Leandro Damião, aos 19 do etapa final, garantiu a igualdade para a equipe brasileira.

TÊNIS

Bellucci joga hoje. Daniel se aposenta

O brasileiro Thomaz Bellucci encara o uruguaio Pablo Cuevas hoje por vaga nas semifinais do Torneio de Estoril. Já Marcos Daniel decidiu se aposentar aos 32 anos. O jogador tem grave lesão no ombro. A despedida deve ser em Roland Garros.

RIO 2016

Estragos das chuvas preocupam o COI

O Comitê Olímpico Internacional mostrou preocupação com os estragos provocados pela chuva na Tijuca, bairro onde fica o Maracanã - palco da abertura e encerramento dos Jogos.